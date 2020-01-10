В Самаре столкнулись две Лада Приора, пострадали двое

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ДТП произошло в Самаре 9 января. Молодой человек 1996 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» черного цвета, двигаясь по ул. Вольской на регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству. Он столкнулся с автомобилем «Лада Приора» серебристого цвета, под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобилей, они были отпущены домой, сообщает облМВД.