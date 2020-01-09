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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Дыбенко тушили пожар в ресторане

9 января 2020 12:18
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В Самаре на улице Дыбенко тушили пожар в ресторане
К счастью, в этом момент в ресторане не было посетителей.

В среду, днем 8 января в Самаре на улице Дыбенко, 104 загорелся ресторан «Каледония».

Пожарные расчёты были направлены по повышенному рангу вызова. Огнеборцы выяснили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в электрощитовой. Пожар начался в подвальном помещении, площадь возгорания составил порядка 4 кв. метров.

К счастью, в этом момент в ресторане не было посетителей. Были эвакуированы шестеро работников общепита. Никто не пострадал, пишет АиФ Самара.
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Комментарии


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