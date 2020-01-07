В Самаре на Красной Глинке при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

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Вечером в воскресенье, 6 января, загорелась одна из квартир жилого дома в Красноглинском районе Самары. К сожалению, из пожара не успели спасти женщину.— Сообщение о пожаре по адресу: 4-й квартал, дом 9 поступило в 20:11. Горели домашние вещи в квартире на площади два квадратных метра. Огонь ликвидировали в 20:33. К сожалению, погибла женщина, её личность устанавливается, — сообщили 63.RU в ГУ МЧС России по Самарской области.С пожаром боролись 14 человек с помощью 4 единиц техники.

Пострадавшую в результате пожара в Сызрани десятилетнюю школьницу сегодня, 7 января, намерены отправить в Самару в ожоговый центр. Об этом корреспонденту КТВ-Луч сообщил осведомленный источник.

Известно, что ребенок получил десять процентов ожогов тела. В Сызранской городской больнице № 2 девочке была оказана необходимая помощь, проведена инфузионная терапия, прописаны антибиотики. Сейчас опасений за состояние ребенка у врачей нет.