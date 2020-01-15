В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
15 января 2020 11:52
70
Сегодня утром, 15 января в Самаре произошло ДТП с трамвае. Как стало известно, авария произошла на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской около половины девятого утра. Как сообщает КП-Самара со ссылкой на очевидцев, трамвай следовавший по маршруту №5 зацепил женщину.
- Сейчас разбираемся, что произошло. Женщина, предположительно, пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Она стояла возле столба. Возможно, у нее закружилась голова, она чуть не упала под трамвай. Водитель трамвая заметил это в боковое зеркало и остановился, - рассказали в ТТУ.
По предварительным данным, под трамвай едва не угодила женщина 1959 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Ее на скорой помощи увезли в больницу имени Пирогова. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 января 2020 10:46
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
87
14 января 2020 23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно. Закон
212
14 января 2020 18:58
Возбуждено уголовное дело. Закон
257
14 января 2020 16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм». Закон
256
14 января 2020 14:41
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве. Закон
308
14 января 2020 12:26
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак В 2019 году от бродячих псов погибли десятки косуль. Закон
250
13 января 2020 23:04
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного... Закон
273
Происшествия
15 января 2020 11:52
Она попала в больницу с сотрясением мозга. Происшествия
59
15 января 2020 10:42
Но он сумел восстановиться на службе и получит 250 тысяч рублей за вынужденный прогул. Происшествия
103
15 января 2020 09:12
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
116
Криминал
14 января 2020 13:08
Потерпевший написал письмо с благодарностью полицейскому, который помог задержать воровку. Криминал
239
14 января 2020 12:41
Он выдавал себя за ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Криминал
241
14 января 2020 11:54
Остальные фигуранты отделались более легкими наказаниями. Криминал
293
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1412
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
508
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1347
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1114
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
707
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1619
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
729
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1166
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1217
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1481
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2546
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3116
Мероприятия