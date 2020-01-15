Я нашел ошибку
Главные новости: 
LADA объявляет о старте продаж обновленной LADA 4x4
LADA объявляет о старте продаж обновленной LADA 4x4
Чаще всего россияне на Новый год получали в подарок конфеты и деликатесы
Чаще всего россияне на Новый год получали в подарок конфеты и деликатесы
Из Самары появится новый рейс в Сыктывкар
Из Самары появится новый рейс в Сыктывкар
Стало известно, когда заработает детский сад на улице Ташкентской в Самаре
Стало известно, когда заработает детский сад на улице Ташкентской в Самаре
В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Четверть работодателей считают информацию про хобби сотрудников лишней
Четверть работодателей считают информацию про хобби сотрудников лишней
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
сегодня  Среда, 15 января, 12:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/01:
USD 61.41
0.46
EUR 68.42
0.6
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка

15 января 2020 11:52
70
В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
Она попала в больницу с сотрясением мозга.

Сегодня утром, 15 января в Самаре произошло ДТП с трамвае. Как стало известно, авария произошла на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской около половины девятого утра. Как сообщает КП-Самара со ссылкой на очевидцев, трамвай следовавший по маршруту №5 зацепил женщину.

- Сейчас разбираемся, что произошло. Женщина, предположительно, пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Она стояла возле столба. Возможно, у нее закружилась голова, она чуть не упала под трамвай. Водитель трамвая заметил это в боковое зеркало и остановился, - рассказали в ТТУ.

По предварительным данным, под трамвай едва не угодила женщина 1959 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Ее на скорой помощи увезли в больницу имени Пирогова. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
15 января 2020  10:46
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
87
14 января 2020  23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.  Закон
212
14 января 2020  18:58
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре врач за взятку признала двух призывников ограниченно годными к воинской службе
Возбуждено уголовное дело.  Закон
257
14 января 2020  16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».
Тольяттинские полицейские проводят проверку по фактам повреждения городских автобусов
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».   Закон
256
14 января 2020  14:41
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве.
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве.  Закон
308
14 января 2020  12:26
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак
  В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак В 2019 году от бродячих псов погибли десятки косуль. Закон
250
13 января 2020  23:04
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного спора.
Снег и наледь стали причиной повреждения красного седана Lexus GS350
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного... Закон
273
Весь список
Происшествия
15 января 2020  11:52
В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
В Самаре трамвай №5 задел женщину, сейчас идет проверка
Она попала в больницу с сотрясением мозга. Происшествия
59
15 января 2020  10:42
Замначальника отдела участковых уполномоченных Красного Яра чуть не потерял работу из-за сотрудника-взяточника
Замначальника отдела участковых уполномоченных Красного Яра чуть не потерял работу из-за сотрудника-взяточника
Но он сумел восстановиться на службе и получит 250 тысяч рублей за вынужденный прогул. Происшествия
103
15 января 2020  09:12
Житель Самарской области незаконно застрелил лося
Житель Самарской области незаконно застрелил лося
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
116
Весь список
Криминал
14 января 2020  13:08
Самарчанка украла мужскую сумку в столовой
Самарчанка украла мужскую сумку в столовой
Потерпевший написал письмо с благодарностью полицейскому, который помог задержать воровку. Криминал
239
14 января 2020  12:41
В Самарской области мужчина 19 лет незаконно получал денежные выплаты
В Самарской области мужчина 19 лет незаконно получал денежные выплаты
 Он выдавал себя за ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Криминал
241
14 января 2020  11:54
Бывший член регполитсовета получил реальный срок в колонии
Бывший член регполитсовета получил реальный срок в колонии
Остальные фигуранты отделались более легкими наказаниями. Криминал
293
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1412
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
508
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1347
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1114
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
707
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1619
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
729
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1166
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1217
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1481
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2546
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3116
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
В «Самарской площади» представили спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные