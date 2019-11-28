В ДТП в Октябрьске пострадали три женщины

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ДТП произошло в Октябрьске 27 ноября. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь со стороны ул. М. Горького в направлении ул. Ульяновская, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю «Рено», под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 пассажирки автомобиля «Рено», они были отпущены домой, сообщает облМВД.