Лада Калина вылетела на железнодорожные пути в Сызрани
1 сентября 2019 13:04
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Сегодня ночью, 1 сентября, в районе Манчжурки произошло необычное ДТП. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, около 4 часов в районе переулка Степного Калина вылетела на железнодорожные пути. По каким причинам отечественная легковушка оказалась на неподходящем для себя месте - непонятно. Известно, что на месте инцидента работали экипажи полиции и служба эвакуации автомобилей. Подробности происшествия уточняются, пишет "Маленькая Сызрань".
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