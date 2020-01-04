В Самаре ищут водителя, который сбил женщину и уехал

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3 января 2020 года примерно в 16 часов 00 минут, неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно светлого цвета, следовал по ул. Березовая Аллея от ул. Стара Загора в сторону пр. Карла Маркса, и напротив дома № 512 по пр. Карла Маркса совершил наезд на пешехода – женщину, 1948 г.р., которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.