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Самарский минлесхоз тратил деньги на публикации о миссисипской лягушке и слонах

7 октября 2019 22:18
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Депутаты губдумы заинтересовались расходами областного минлесхоза на выпуск газеты «Живая вода».
Депутаты губдумы заинтересовались расходами областного минлесхоза на выпуск газеты «Живая вода». Вопрос о ней был поднят сегодня, 7 октября, на заседании думского комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды (на фото), передает «СО» ОНЛАЙН.

Зампред комитета Денис Волков подверг критике эффективность мероприятий, проводимых министерством в рамках программы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-20 гг.», и потребовал привести их проверку Счетной палатой региона, в том числе и расходы на газету.

По словам Дениса Волкова, единственный выпуск «Живой воды» ему удалось скачать с сайта министерства, тогда как печатный вариант он так ни разу и не увидел с момента избрания в думу три года назад, хотя газета должна рассылаться по органам власти, библиотекам и образовательным учреждениям. Есть и прямые нарушения закона. Так, в имеющемся выпуске не указан тираж.

В 2019 году на издание заложено 380 тысяч рублей, должно выйти три номера, но до сих пор вышел только один. Фирма «Чемпион», с которой подписан договор о выпуске газеты, занимается продажей спортивного оборудования. Газета издается в Воронеже. В этом году иногородний исполнитель просто срывает выпуск издания, сообщил на заседании комитета представитель министерства.

Содержание газеты также удивило Дениса Волкова. Его редакция посчитала, что при столь редком выходе газеты может потратить немалые бюджетные средства на статьи о сохранении популяции мисиссипской гаферовой лягушки и других видах, которые вообще не обитают на территории Самарской области — слонах, жирафах и носорогах.

Согласно отчету министерства, в 2016–2017 годах на «Живую воду» было истрачено 800 тысяч рублей, при этом общий тираж издания составил 21 тысячу экземпляров.

Вторая статья расходов, вызвавшая возмущение зампредседателя комитета — это ежегодные затраты в размере около 1 млн рублей на формирование радиационно-гигиенического паспорта. Он должен постоянно быть в свободном доступе — это регламентируется постановлением правительства РФ на протяжении последних 22 лет. Однако найти документ не удалось.

И это лишь малая часть замечаний к программе. Практически каждый ее пункт следует поставить под сомнение. Денис Волков предложил подумать о перераспределении средств на более эффективные мероприятия. «Например, мы могли бы заняться разработкой и выпуском детских изданий по изучению окружающей среды, ввести материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью идентификации нарушителя, оборудовать эко-библиотеки, — предложил г-н Волков. — Нужно уделить внимание мероприятиям, которые действительно будут способствовать формированию экологической культуры, а не ставить галочки для отчетности». 



Фото:     «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



Политика региона
7 октября 2019  22:18
Депутаты губдумы заинтересовались расходами областного минлесхоза на выпуск газеты «Живая вода».
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