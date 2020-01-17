Прокуратуру просят запретить платные парковки около школ и больниц в Самаре

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Поправки в закон «Об организации дорожного движения на территории Самарской области» были приняты еще 4 декабря. Обоснованы они были тем, что в центральной части города очень мало мест под организацию платных парковок, и если сохранить запрет на их обустройство вблизи соцобъектов, то окажется вовсе невозможно создавать в центре платные паркинги. Поэтому запрет сохранили только для одной стороны (оси) вблизи дошкольных образовательных учреждений. «Это связано с тем, что антитеррористическая комиссия запретила любые парковки рядом с детсадами», — пояснил г-н Степанов.Однако в результате оказалось, что количество мест под платные парковки не только сохранено, но и заметно выросло. «Проговаривалось, что в четырех районах Самары — Самарский, Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный — будет 3790 машиномест. А в итоге приняли закон на 6867 мест! Всего по городу будет около 12 тысяч мест», — говорит Александр Степанов.Вице-спикер напомнил также: «443-й Федеральный закон регламентирует, что платные парковки нельзя делать около театров, библиотек, музеев, медицинских, образовательных, детских и других учреждений. Получается, что губернская дума приняла решение, которое выходит за рамки регионального законодательства и влечет ухудшение реального положения граждан».В связи с этим Александр Степанов направил письмо в прокуратуру. «Надеюсь, она встанет на защиту федерального закона и граждан и уменьшит количество парковок, которое они наставили около социальных объектов. Знаю, что уже начали продавать что-то вроде абонементов для платных парковок. И это очередная „обдираловка“. С такими законами поставить машину жителям будет просто негде», — заявил «СО» ОНЛАЙН г-н Степанов.