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Дмитрий Азаров провел встречу с представителями творческих союзов Самарской области

23 июля 2019 21:03
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Губернатор выразил уверенность в том, что проекты и идеи, которые прозвучали в рамках встречи, будут успешно реализованы на территории региона.
Во вторник, 23 июля губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями творческих союзов Самарской области. Всего в регионе работает более 15 крупных объединений, работающих в сфере культуры и искусства.

«Сегодня встреча не просто с творческой интеллигенцией, а с людьми, на которых лежит особая ответственность по развитию культуры, – подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя представителей творческих профессий. – Я очень рад, что у на складывается конструктивное взаимодействие».

Глава региона отметил, что творческим союзам зачастую приходится работать на своем энтузиазме: «Понятно, что нужна помощь и поддержка со стороны Правительства Самарской области, в том числе на проекты, инициированные творческими союзами, которые будут служить людям, региону и всей стране».

Председатель Самарской областной организации «Союз журналистов России» Ирина Цветкова напомнила участникам встречи о создании 17 лет назад Ассоциации творческих союзов Самарской области.

«Наша Ассоциация – это объединение единомышленников, занимающих важное место в культурной жизни губернии», – заявила Ирина Цветкова. Она напомнила, что Ассоциацией за эти годы было проведено множество масштабных и значимых мероприятий, благотворительных концертов, фестивалей, выставок, конкурсов, издавались книги и журналы, снимались фильмы.

«Одним из первых мероприятий было участие во всемирной Акции памяти жертв мирового терроризма, которая переросла в общественный проект «Молодежь против терроризма». Особую значимость для жителей Самарской области приобрела акция «Благородство», призванная сделать общим достоянием благородные поступки наших земляков. Большой любовью жителей губернии пользуется конкурс «Таланты земли Самарской», только в прошлом году мы побывали в 17 муниципальных районах», – отметила председатель творческого союза региона.

Председатель самарского «Союза художников России» Иван Мельников рассказал в том числе о развитии прикладного искусства в области и о том, что художники сталкиваются с нехваткой мастерских. «Например, чтобы выткать гобелен нужен большой станок высотой до 3 метров, такой в квартиру не поставишь. А оборудовать собственную студию – дорого». Иван Мельников предложил оборудовать несколько студий, которые можно было сдавать художникам в краткосрочную аренду под конкретный проект. Дмитрий Азаров идею тут же поддержал и предложил подумать над созданием коворкинг-центров для творческих людей, где бы они могли арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым оборудованием.

Председатель «Самарской областной писательской организации» Александр Громов отметил, что суммы грантов не менялись с 2003 года: «Если тогда мы могли на 250 тысяч рублей провести хорошее мероприятие в Самаре с приглашением знаменитых писателей из столицы, то сегодня что можно сделать на такие деньги?»

Глава региона согласился с писателем и поручил региональным министерству управления финансами и министерству культуры предусмотреть возможность увеличения субсидий некоммерческим организациям и творческим союзам на реализацию социально-значимых мероприятий в сфере культуры и искусства, а также расширения грантовой поддержки на реализацию творческих инициатив с 2020 года. Также губернатор поддержал предложение Александра Громова по созданию электронной библиотеки самарских авторов.

Также на встрече прозвучало предложение: творческие союзы должны активнее принимать участие по проведению мероприятий на улице Куйбышева, в те дни, когда она становится пешеходной. Губернатор идею поддержал и в свою очередь предложил каждому творческому союзу составить программу мероприятий на один день.

Речь зашла и об использовании общественных пространств, которые приводят в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дмитрий Азаров предложил представителям творческих союзов участвовать в предзащите проектов по благоустройству, чтобы еще на этапе проектирования предусмотреть возможность для проведения там выставок, мастер-классов, уличных представлений.

«Нам надо думать, как эти пространства будут жить завтра, – отметил Дмитрий Азаров. – Если мы создаем дополнительные условия, стимулы для того, чтобы там творческие люди могли себя проявить, то такие проекты будут более востребованными».

Подводя итоги встречи, губернатор выразил уверенность в том, что проекты и идеи, которые прозвучали в рамках встречи, будут успешно реализованы на территории региона, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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23 июля 2019  21:03
Губернатор выразил уверенность в том, что проекты и идеи, которые прозвучали в рамках встречи, будут успешно реализованы на территории региона.
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