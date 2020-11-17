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Дмитрий Азаров: не будет контроля за соблюдением ограничений, начнём вводить локальные локдауны в муниципалитетах и менять глав

17 ноября 2020 20:52
293
За нарушение ограничений в Самарской области составлено почти 10 тысяч протоколов.

Общая сумма административных штрафов по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение ограничительных мер в связи с COVID-19 достигает 12 миллионов рублей. Почти 90% всех штрафов приходится на нарушителей предпринимателей и предприятия, которые халатно относятся к сбережению общественного здоровья. 

Эти данные озвучил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 17 ноября, в эфире одного из телеканалов региона.

«Руководители предприятий должны понимать, что действия по нарушению режима ограничений могут привести к закрытию предприятий – это обернётся еще большими потерями и для трудовых коллективов, и для собственников. Не доводите до этого», – обратился Дмитрий Азаров к бизнесменам.

Губернатор особо подчеркнул, что региональный оперативный штаб в случае ухудшения ситуация с распространением коронавирусной инфекции в муниципалитете, могут пойти на объявление локального локдауна на территории. При этом ответственность за такую изоляцию в полной мере понесут и главы муниципалитетов, которые должны контролировать обеспечивать безопасность для своих жителей.

«Руководители муниципалитетов знают буквально каждое предприятие. Глава района или города может найти возможность проверить соблюдение режима, – отметил руководитель области. – Вопиющий случай в Самаре, когда работали ночные клубы. И это несмотря на то, что они у нас должны быть закрыты еще с весны. Я считаю, это попустительство городских властей».

Дмитрий Азаров обратился к главам городов и районов и напомнил о персональной ответственности.

«Очень разная ситуация в районах по уровню заболеваемости. Будем разбираться. Те муниципальные образования, которые не контролируют ситуацию на своих территориях, мы будем рассматривать варианты введения локального локдауна. Но вину придется взять на себя главе муниципального образования. Там, где ситуация наиболее сложная, а значит неконтролируемая, будет происходит смена глав», – подчеркнул Губернатор.

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Комментарии

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