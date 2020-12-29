Дети Самарской области рассказали о своих добрых делах и мечтах

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IV Областной новогодний конкурс «Спасибо-открытки» прошел с небывалым успехом! Количество участников увеличилось в два раза, письма Самарику пришли даже из Забайкальского края.

«Я спас трех котят», «Я каждый день мою папины ботинки и мамины туфли», «Я ухаживаю за клумбой возле детского сада», «Я сделал кормушку», «Я читаю сказки младшей сестренке» - написали дети в своих открытках. - «Желаю счастья нашей стране», «Хочу, чтобы мой поселок процветал», «Я люблю свой город», «Загадаю, чтобы закончился коронавирус», «Я за дружбы, никакой больше вражды!»

Уже четвертый год в регионе проводится новогодний областной конкурс «Спасибо-открытки», организованный самарской детской писательницей Марией Пашининой. В течение декабря дети мастерят открытки своими руками, пишут о добрых делах, совершенных в уходящем году, желают всего самого доброго своим селам, городам, стране, и отправляют письмо главному герою сказок Марии Пашининой – хранителю Самары Самарику.

В этом году в оргкомитет Конкурса пришло рекордное количество работ – 432! Напомним, в конкурсе приняли участие 8 городов (Самара, Тольятти, Жигулевск, Чапаевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Кинель, Отрадный) и 9 районов (Сергиевский, Кошкинский, Волжский, Борский, Кинельский, Большечерниговский, Красноярский, Ставропольский, Кинель-Черкасский), а также село Чара Каларского района Забайкальского края.

Каждый участник конкурса, приславший открытку, получит сертификат об участии, а самое главное – открытку от сказочного героя Самарика.