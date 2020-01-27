Заявления на трудоустройство в Шестой кассационный суд подали 19 человек
27 января 2020 23:28
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Шестой кассационный суд общей юрисдикции заработал в Самаре осенью 2019 года, но штат судей еще формируется. Очередная группа соискателей будет рассмотрена сегодня. Среди тех, кто хочет поработать под руководством Александра Ефанова — председатели Автозаводского райсуда Тольятти Борис Николаев и Омутнинского райсуда Кировской области Владимир Махнев, зампредседателя Октябрьского райсуда Самары Любовь Лещенко и ее коллега из Ленинского райсуда Чебоксар Евгений Данилин. Среди кандидатов также Флер Багаутдинов — бывший зампрокурора Республики Татарстан и экс-прокурор Казани, 10 лет работавший судьей республиканского Конституционного суда. Г-н Багаутдинов не просто юрист — он доктор наук и член Союза писателей Татарстана, лауреат литературной премии имени Тухватуллина в области публицистики.
Кроме того, в Шестой Кассационый суд хотят перевестись Елена Уланова (Самарский облсуд), Николай Юртаев (Приморский краевой суд), двое судей Октябрьского райсуда Самары — Татьяна Орлова и Инга Рапидова, а также Наталья Дурнова (Красноглинский райсуд), Сергей Масленников (Первомайский райсуд Кирова), Олег Попов (Комсомольский райсуд), Татьяна Давыдова (Ленинский райсуд Ульяновска), Евгений Бодров (Октябрьский горсуд), Елена Павлова (Первомайский райсуд Краснодара), Ольга Сапего (Сызранский горсуд), Виктор Синяев (Мелекесский райсуд Ульяновской области), Сергей Трихалкин (Московский райсуд Чебоксар) и частнопрактикующий юрист Сергей Калинцев.
Завтра ВККС рассмотрит заявления соискателей на должности судей в 11 ААС. Среди кандидатов — судьи областного арбитража Аэлита Ануфриева и Галина Попова, судья Октябрьского райсуда Елена Митина и Валерий Корастелев (арбитражный суд Ульяновской области).
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