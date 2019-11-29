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Новости /  Общество /  Социум  

Жигулевского депутата наказывают рублем за прогулы

29 ноября 2019 21:08
108
Причиной стали стали систематические прогулы народного избранника.
Депутаты жигулевской городской думы решили наказать рублем своего коллегу Сергея Ахметова. Причиной стали стали систематические прогулы народного избранника. Проект соответствующего решения размещен на сайте городской думы Жигулевска 27 ноября, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как говорится в проекте решения, Сергей Ахметов систематически прогуливал не только заседания городского собрания, но и постоянные комиссии, за что он теперь может лишиться денежной выплаты на один месяц. 
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Комментарии



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