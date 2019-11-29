Жигулевского депутата наказывают рублем за прогулы
29 ноября 2019 21:08
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Как говорится в проекте решения, Сергей Ахметов систематически прогуливал не только заседания городского собрания, но и постоянные комиссии, за что он теперь может лишиться денежной выплаты на один месяц.
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