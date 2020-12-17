В федеральном этапе Конкурса «100 лучших товаров России» победили 11 предприятий Самарской области

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В среду, 16 декабря 2020 года, в министерстве промышленности и торговли Самарской области подвели итоги Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

В этом году тринадцать предприятий Самарской области представили свою продукцию на конкурс.

На федеральный этап конкурса прошли одиннадцать предприятий, предоставив 27 видов товаров. Это ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «АКОМ», АО «Мягкая кровля», АО «ЕТ-Пласт», АО НПЦ ИНФОТРАНС, АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Самарский хлебозавод № 5», ООО «Кухмастер», ООО «Утёвское масло», ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод». Их достижения были отмечены в различных сферах: выпуске стройматериалов, транспортной инфраструктуре, газопереработке и нефтехимии, услуги для населения и продовольственные товары.

Так, заводу «Волгоцеммаш» победу в конкурсе принесла щековая дробилка СМД-118. Она предназначается для дробления гранитов, базальтов, кварцитов, песчаников, руд и других подобных материалов с пределом прочности при сжатии не более 300 МПа. Товар завода идет на экспорт и пользуется спросом во всем мире.

«Наша продукция заслужила свой авторитет. Дробилка является одной из самых удачных моделей завода, на которую есть спрос. Уверен, что в будущем этот вид дробилок также будет востребован», - прокомментировал генеральный директор завода «Волгоцеммаш» Дмитрий Камнев.

Перед победителями конкурса открываются широкие перспективы. Предприятиям, подтвердившим соответствие своей продукции требованиям по качеству, предоставляется право ее маркировки Знаком «100 лучших товаров России». Этот Знак качества сегодня широко известен, завоевал доверие потребителей и стал авторитетным брендом, предоставляющим реальные конкурентные преимущества.

В дальнейшем, участники конкурса могут также претендовать на бренд «Самарский продукт», созданный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Процедура получения права на региональный бренд для финалистов федерального проекта «100 лучших товаров России» значительно упрощена.

«Сегодня товары, производимые нашими предприятиями, соответствуют всем стандартам европейского и мирового качества. Могу с уверенностью сказать, что мы в Российской Федерации держим лидерские позиции по количеству победителей. Мы гордимся победами наших производителей», — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Предприятия-победители были поощрены наградами предусмотренными дирекцией конкурса «100 лучших товаров России», а также Почетными грамотами и Благодарностями министерства промышленности и торговли Самарской области, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологи и испытаний в Самарской области», передает пресс-служба облправительства.