В Самарской таможне подвели итоги работы за 2019 год

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За 2019 год Самарской таможней план перечисления в федеральный бюджет выполнен на 109,52%, что составляет 1395,04 млн рублей. Самарской таможней (без учета Ульяновской и Оренбургской таможен) за 2019 год по результатам корректировок таможенной стоимости было доначислено таможенных платежей на сумму 52,20 млн рублей.За прошедший 2019 год Самарской таможней возбуждено 2242 дела об административных правонарушениях (АП), назначено наказаний на сумму4358825,5тыс.руб.Возбуждено 27 уголовных дел по ст.193.1; ст.194; ст. 226.1; ст.229.1; ст.173.1. По материалам правоохранительного блока в 2019 году доначислено 68 млн. 831 тыс. руб., взыскано 62 млн. 783 тыс. руб.При осуществлении контроля за ввозом товаров в рамках реализации отдельных экономических мер мобильными группами выявлено и уничтожено совместно с сотрудниками Россельхознадзора 41,799 тонн «санкционных» товаров, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни