В Самарской области планируется реализовать крупный инвестиционный проект по производству гидроизоляционных материалов

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«СОПРЕМА» представлена в 90 странах мира, имеет 63 производственных предприятия, 13 научно-исследовательских и 22 учебных центра, более 4 тысяч дистрибьюторов. В прошлом году руководство французской корпорации объявило о намерении выйти на российский рынок.Приветствуя участников встречи, Виктор Кудряшов поблагодарил руководство крупнейшей компании по выпуску гидроизоляции за интерес, проявленный к Самарской области.«Очень приятно, что мировой лидер в области производства материалов для гидроизоляции, компания с богатой историей проявила интерес к нашему региону. Самарская область – один из наиболее промышленно развитых регионов Российской Федерации. В последние годы наблюдается стабильный рост внебюджетных инвестиций. Наш регион отличает выгодное географическое положение. Принято решение, что Самарская область станет узловым центром для международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», сейчас мы приступили к реализации крупнейшего инфраструктурного проекта по строительству этой магистрали, и уже началось возведение нового моста через реку Волга», – отметил Виктор Кудряшов.Председатель Правительства области подчеркнул, что регион открыт для притока инвестиций. Благодаря системной работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства, здесь создаются необходимые условия для комфортного и успешного ведения бизнеса.«В Самарской области уже успешно реализуют свои проекты такие известные французские компании, как «Рено-Ниссан», «Шнайдер-электрик», «Валио», «Данон» и другие. Уверен, что компанию «СОПРЕМА» на самарской земле тоже ждет большой успех», – сказал Виктор Кудряшов.В регионе работают крупнейшие предприятия и компании автомобильной, авиационно-космической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической отраслей промышленности, энергетики и строительства. Кроме того, губерния обладает уникальными традициями, научно-техническим и кадровым потенциалом. Напомним, в Самарской области одним из первых появился региональный Научно-образовательный центр, который претендует на получение федерального статуса.Работа по улучшению инвестклимата в регионе была отмечена на федеральном уровне. Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг регионов с самой развитой системой государственно-частного партнерства, и Самарская область стала его безоговорочным лидером.Теперь на Самарской земле будет работать еще одна французская компания – «СОПРЕМА». На базе предприятий «Мягкая кровля» и «ЕТ-Пласт» корпорация намерена создать производственную площадку площадью более 2 тысяч квадратных метров по выпуску гидроизоляционных материалов премиум класса. На заводе планируется создать новые высокотехнологичные рабочие​ места, будет закуплено современное​ итальянское​ оборудование.​ Объем планируемых инвестиций с участием компании «СОПРЕМА» составит более 1 млрд. рублей.«Наши ближайшие планы связаны с инвестициями в компанию «Мягкая кровля» для наращивания промышленных показателей и получения продуктов высшего качества. Минимальные инвестиции на этом этапе мы оцениваем в один миллиард рублей. Но особенностью компании «СОПРЕМА» является создание крепкой местной региональной базы, которую мы планируем оснастить всеми необходимыми инструментами, прежде всего это информационные технологии, новые научные исследования и разработки. Мы считаем, что важнее создавать надежные филиалы в сильных странах, а не концентрировать все в Страсбурге, где находится наш главный офис», – подчеркнул президент компании Пьер-Этьен Биндшедлер.Слияние самарских предприятий с компанией «СОПРЕМА» даст возможность увеличить производственную мощь предприятия, расширить рынок сбыта, а также вывести продукцию на качественно новый уровень. Это окажет положительное влияние на экономику всего региона, передает пресс-служба облправительства.