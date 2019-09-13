В Самаре заложили капсулу с землёй с места битвы в Польше 14 августа 1813 года
13 сентября 2019 17:15
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Земля была доставлена в Самару по инициативе Дома офицеров Самарского гарнизона и военно- исторического клуба "Бессмертные гусары". Для доставки земли был организован мотопробег из Польши в Россию. Его участники в пути преодолели более 6000 тысяч км.
В торжественном мероприятии в Самаре приняли участие представители правительства и командования 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, мотоклуба ММС "PATRIOTS", военнослужащие отдельной миротворческой бригады, ветераны войн и локальных конфликтов, представители ветеранских организаций, жители города и юнармейцы. У памятника также прошла лития по погибшим солдатам, сержантам и офицерам. Участники и организаторы отметили значимость данного события в военно-патриотическом воспитании молодёжи, передает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
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