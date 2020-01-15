В Самаре временно меняется схема движения транспорта по улице Льва Толстого

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В связи с этим по скорректированной схеме организовано движение автобусов. По муниципальным маршрутам №№ 5д , 37 , 205 , 295, а также по межмуниципальным (пригородным) №№ 114, 119 они едут следующим образом: доезжают до перекрестка улицы Льва Толстого с улицей Ленинская, затем следуют по улице Ленинская с поворотом на улицу Красноармейская, после через улицу Садовая снова выезжают на улицу Льва Толстого, далее – по своим обычным маршрутам; в обратном направлении – в объезд через улицы Садовая, Красноармейская, Ленинская, далее – как обычно.Троллейбусного движения на ремонтируемом участке улицы Льва Толстого нет.Измененная схема организации общественного транспорта будет действовать до окончания восстановительных работ. Ремонт водовода проводится силами специалистов «РКС-Самара», передает пресс-служба горадминистрации.