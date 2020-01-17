В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
17 января 2020 16:06
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Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии». По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства, передает пресс-служба горадминистрации.
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