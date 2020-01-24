В Самаре прошло расширенное заседание Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО

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. В заседании приняли участие: Михаил Ратманов, министр здравоохранения Самарской области; Татьяна Сочинская, заместитель министра здравоохранения; Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самара; Регина Воробьева, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области; Михаил Шейфер, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы; Ирина Кочуева, руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями Департамента внутренней политики Администрации Губернатора Самарской области.Отметим, что тематика специального доклада Уполномоченного определяется нуждами людей, зачастую доведенными до отчаяния. Проблема ненадлежащих условий проживания граждан с ментальными особенностями во многих пансионатах по всей стране открыто прозвучала во время прямой линии с Президентом, летом 2019 года. В свою очередь Уполномоченным по правам человека в Самарской области, в соответствии с планом работы, с октября 2018 по август 2019 года были организованы посещения психоневрологических интернатов и стационаров региона. Выявленные недостатки и проблемы послужили основанием для подготовки специального доклада. «Улучшение бытовых и лечебных условий в психиатрических больницах и диспансерах необходимо. Каждый человек, который попадает в такую сложную ситуацию, должен быть защищен со стороны государства. Он должен понимать, что не останется брошенным один на один со своими проблемами, с проблемами своих детей, родителей, быть уверенным в том, что государство и общественность поддержат» - отметила во вступительном слове Ольга Гальцова.Доклад представил начальник отдела защиты социальных прав граждан аппарата Уполномоченного Алексей Исполатовский. В своем выступлении он отметил, что в большинстве психоневрологических пансионатов, расположенных в переоборудованных и приспособленных зданиях, построенных в 50 – 90 годах прошлого века, стесненные условия не соответствуют установленным нормативам и современным требованиям комфортной жизни. Психиатрические стационары нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции или сносе, помещения – в расширении палатных площадей в целях соблюдения санитарных, гигиенических и иных требований безопасной и комфортной среды.Вопросы соблюдения прав пациентов специализированных клиник обсуждался собравшимися горячо и долго. Среди содокладчиков – Михаил Соломонович Шейфер, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, Елена Удовенко, директор ГБУ Самарской области «Приволжский молодежный пансионат для инвалидов», Елена Лукава – член Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.«Нам очень важно сегодня, чтобы органы власти обратили внимание на эти проблемы - расселение из деревянных корпусов областной больницы, нужны новые помещения для диагностики детей – со всей области люди едут к нам, необходимо достроить, наконец, корпус на Воронежской, 1, где можно получать качественное медицинское обслуживание, ввести в эксплуатацию здание Потаповского интерната. Сегодня все, здесь присутствующие, имеют большой профессиональные опыт, мы готовы всецело помогать людям, отстаивать их права» - подчеркнула Ольга Гальцова.Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов также отметил актуальность поддержки на всех уровнях власти, создания федеральной программы, направленной на качественное изменение условий проживания граждан с ментальными проблемами в медицинских и социальных учреждениях. Впереди – обсуждение специального доклада Уполномоченного в профильных комитетах и на пленарном заседании Самарской Губернской Думы, передает пресс-служба УПЧ по Самараской области.