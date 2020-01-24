В Самаре прошла пресс-конференция на тему: «Капитальный ремонт-2020: Перезагрузка»
24 января 2020 17:22
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С 1 января 2020 года минимальный размер взноса за капремонт в Самарской области составляет 6,28 рубля за квадратный метр для квартир в домах высотой до 5 этажей (включительно) и 7,22 рубля для домов от 6 этажей.
Эксперты пояснили, что за 6 лет с момента создания Фонда капитального ремонта Самарской области пересмотр размеров минимальных взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов проводился только дважды. На сегодняшний день по среднему размеру взноса область находится на 57 месте среди 85 субъектов Российской Федерации и на 9 месте по ПФО. Минимальный размер взноса в губернии сегодня ниже среднего по Российской Федерации (9,02 руб. за 1кв. м.) и Приволжскому федеральному округу (6,9 руб. за 1 кв. м.). Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов подчеркнул, что в соответствии с региональной программой ежегодно должно быть отремонтировано определенное число жилых домов.
«Для того, чтобы Фонд имел достаточно средств для проведения капремонта домов, нужен объективный минимальный уровень взносов. Информационно-технический центр ценообразования вместе со специалистами министерства энергетики и ЖКХ, а также с сотрудниками Фонда капремонта провели детальный анализ и выяснили, что для проведения качественного и полного исполнения региональной программы было необходимо повышение тарифов», — пояснил врио генерального директора ФКР.
Александр Константинов отметил, что повышение тарифов даст ежегодный прирост сбора Фонду капремонта в размере почти 400 миллионов рублей, что позволит проводить более качественный капремонт домов, а также брать дополнительный жилой фонд для проведения работ, который нуждается в ремонте сейчас, а не через 10 лет.
Председатель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских уточнил, что в связи с принятием Постановления Правительства Самарской области пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, поэтому вместе с тарифом увеличатся и размеры компенсационных социальных выплат из областного бюджета льготным категориям граждан.
«Теперь, при возврате компенсации за услуги ЖКХ, получателю придет смс с уточнением, за какую именно услугу пришла компенсация. Данный функционал был предложен общественниками региональному Минсоцу и они ввели уточнения в рассылку, очень удобно и понятно», — рассказал Виктор Часовских.
В ходе обсуждения качества выполнения ремонтных работ эксперты отметил важный аспект, что в первую очередь Фонд капитального ремонта Самарской области несет ответственность за своевременное и качественное проведение капитального ремонта.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова усилен контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области.
«Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным», - поручил Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области весной 2019 года.
Сегодня. специалисты Регоператора регулярно выезжают на объекты для проверки. Кроме того, объекты инспектируют представители «Общероссийского Народного Фронта», Государственной жилищной инспекции Самарской области, Общественной палаты Самарской области, муниципальных общественных советов и депутаты.
В приемке работ участвуют и представители собственников, уполномоченные общим собранием дома. Технические особенности приёмки работ проверяют специалисты строительного контроля в ходе выполнения работ, собственники же могут оценить визуальное исполнение (например, отсутствие щелей и сколов после ремонта фасада, просветов при ремонте кровли, все инженерные сети убраны в короба или зафиксированы, а не болтаются по подъезду).
В 2020 году Фонд капитального ремонта продолжит проведение бесплатных обучающих семинаров для старших по домам (анонсироваться мероприятия будут через социальные сети и сайт Регоператора). В планах у НО «ФКР» завести YouTube - канал для разъяснения актуальной информации для каждого собственника, разделив уроки на тематики: от алгоритма перехода на спецсчет до применения инновационных технологий при капремонте, передает пресс-служба облправительства.
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