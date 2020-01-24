В Самаре прошла пресс-конференция на тему: «Капитальный ремонт-2020: Перезагрузка»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Заплаканной выглядела и супруга израильского премьера Сара Нетаньяху.
Лавров не смог сдержать слёз на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
Достигнута договоренность с кредитными организациями о безкомиссионной оплате услуг предприятия.
Виктор Кудряшов: Решен вопрос об оплате за горячую воду и отопление без комиссии
Он вручил поощрения полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова жителям Мордовии, внесшим наибольший вклад в развитие региона.
Игорь Буренков принял участие в торжественном собрании, посвященном 90-летию Мордовской автономии
Участники совещания обсудили подготовку торжественных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ
Виктор Кудряшов провел выездное совещание в Тольятти
Эксперты зафиксировали нормальную температуру у первой заразившейся коронавирусом женщины из Уханя, не увидели реакции возбудителя на тесты и выписали ее.
Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся вирусом в Китае
Посольство КНР во Франции призвало женщину срочно обратиться к медикам.
В Париже китаянка с симптомами коронавируса обманула тепловизор
На обсуждение представлен доклад Ольги Гальцовой «Соблюдение прав граждан, находящихся в психиатрических стационарах и психоневрологических интернатах Самарской области».
В Самаре прошло расширенное заседание Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО
Пройдут мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.
В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к Неделе Памяти Жертв Холокоста
сегодня  Пятница, 24 января, 21:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 61.95
0.12
EUR 68.69
0.17
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре прошла пресс-конференция на тему: «Капитальный ремонт-2020: Перезагрузка»

24 января 2020 17:22
129
В ходе пресс-конференции по капитальному ремонту подвели итоги прошедшего года и наметили планы на 2020 год.
В четверг, 23 января, прошла пресс-конференция на тему: «Капитальный ремонт-2020: Перезагрузка». Основной темой беседы стало обсуждение повышения минимального взноса на капремонт в 2020 году и качество выполненных ремонтных работ.

С 1 января 2020 года минимальный размер взноса за капремонт в Самарской области составляет 6,28 рубля за квадратный метр для квартир в домах высотой до 5 этажей (включительно) и 7,22 рубля для домов от 6 этажей.

Эксперты пояснили, что за 6 лет с момента создания Фонда капитального ремонта Самарской области пересмотр размеров минимальных взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов проводился только дважды. На сегодняшний день по среднему размеру взноса область находится на 57 месте среди 85 субъектов Российской Федерации и на 9 месте по ПФО. Минимальный размер взноса в губернии сегодня ниже среднего по Российской Федерации (9,02 руб. за 1кв. м.) и Приволжскому федеральному округу (6,9 руб. за 1 кв. м.). Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов подчеркнул, что в соответствии с региональной программой ежегодно должно быть отремонтировано определенное число жилых домов.

«Для того, чтобы Фонд имел достаточно средств для проведения капремонта домов, нужен объективный минимальный уровень взносов. Информационно-технический центр ценообразования вместе со специалистами министерства энергетики и ЖКХ, а также с сотрудниками Фонда капремонта провели детальный анализ и выяснили, что для проведения качественного и полного исполнения региональной программы было необходимо повышение тарифов», — пояснил врио генерального директора ФКР.

Александр Константинов отметил, что повышение тарифов даст ежегодный прирост сбора Фонду капремонта в размере почти 400 миллионов рублей, что позволит проводить более качественный капремонт домов, а также брать дополнительный жилой фонд для проведения работ, который нуждается в ремонте сейчас, а не через 10 лет.

Председатель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских уточнил, что в связи с принятием Постановления Правительства Самарской области пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, поэтому вместе с тарифом увеличатся и размеры компенсационных социальных выплат из областного бюджета льготным категориям граждан.

«Теперь, при возврате компенсации за услуги ЖКХ, получателю придет смс с уточнением, за какую именно услугу пришла компенсация. Данный функционал был предложен общественниками региональному Минсоцу и они ввели уточнения в рассылку, очень удобно и понятно», — рассказал Виктор Часовских.

В ходе обсуждения качества выполнения ремонтных работ эксперты отметил важный аспект, что в первую очередь Фонд капитального ремонта Самарской области несет ответственность за своевременное и качественное проведение капитального ремонта.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова усилен контроль за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Самарской области.

«Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным», - поручил Дмитрий Азаров на заседании правительства Самарской области весной 2019 года.

Сегодня. специалисты Регоператора регулярно выезжают на объекты для проверки. Кроме того, объекты инспектируют представители «Общероссийского Народного Фронта», Государственной жилищной инспекции Самарской области, Общественной палаты Самарской области, муниципальных общественных советов и депутаты.

В приемке работ участвуют и представители собственников, уполномоченные общим собранием дома. Технические особенности приёмки работ проверяют специалисты строительного контроля в ходе выполнения работ, собственники же могут оценить визуальное исполнение (например, отсутствие щелей и сколов после ремонта фасада, просветов при ремонте кровли, все инженерные сети убраны в короба или зафиксированы, а не болтаются по подъезду).

В 2020 году Фонд капитального ремонта продолжит проведение бесплатных обучающих семинаров для старших по домам (анонсироваться мероприятия будут через социальные сети и сайт Регоператора). В планах у НО «ФКР» завести YouTube - канал для разъяснения актуальной информации для каждого собственника, разделив уроки на тематики: от алгоритма перехода на спецсчет до применения инновационных технологий при капремонте, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 января 2020  21:11
Заплаканной выглядела и супруга израильского премьера Сара Нетаньяху.
Лавров не смог сдержать слёз на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
Заплаканной выглядела и супруга израильского премьера Сара Нетаньяху.  Социум
4
24 января 2020  20:02
Достигнута договоренность с кредитными организациями о безкомиссионной оплате услуг предприятия.
Виктор Кудряшов: Решен вопрос об оплате за горячую воду и отопление без комиссии
Достигнута договоренность с кредитными организациями о безкомиссионной оплате услуг предприятия.   Социум
39
24 января 2020  19:31
Отличные товары со скидками по промокоду
 Все любят скидки и подарки. Именно поэтому стоит воспользоваться возможностью получить  Промокод Айхерб . Для этого необходимо вступить в группу VK. Социум
20
Весь список

Здравоохранение
24 января 2020  15:08
Известному медику было 92 года.
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Лёвушкина
Известному медику было 92 года.  Здравоохранение
168
24 января 2020  14:50
Он оснащен необходимым оборудованием.
Новый ФАП заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района
Он оснащен необходимым оборудованием.   Здравоохранение
163
22 января 2020  22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция"
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
"У него острая респираторная вирусная инфекция"  Здравоохранение
291
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
358
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15188
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15017
Весь список
Туризм
22 января 2020  16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.
В Самаре создадут туристический акселератор: самарских туроператоров приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.   Туризм
382
18 января 2020  07:36
Путешествия под стук колес
Путешествия под стук колес
 Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния.  Туризм
1548
17 января 2020  20:18
Отдых в Турции: 5 лучших мест для шопинга, откуда не уйти с пустыми руками
Отдых в Турции: 5 лучших мест для шопинга, откуда не уйти с пустыми руками
  Отдых в Турции  ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1568
Весь список
Образование
24 января 2020  19:29
Всё обо всём. Интересные факты
 Сейчас ответ на любой вопрос можно найти на просторах интернета. Конечно для этого порой приходиться посетить не один десяток сайтов и перечитать бесконечное... Образование
13
24 января 2020  13:07
Самарский университет собирает будущих инженеров-лидеров России
Самарский университет собирает будущих инженеров-лидеров России
Самара стала одним из восьми городов России, где проходят подобные мероприятия. Образование
184
24 января 2020  09:17
Самарцев приглашают на День открытых дверей в Альянс Франсез Вход свободный!
Самарцев приглашают на День открытых дверей в Альянс Франсез
Вход свободный! Образование
169
Весь список

Культура
24 января 2020  16:34
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль".
Земфира выступит на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена"
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль".  Культура
128
24 января 2020  11:15
В Самаре состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
В Самаре состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Он пройдет в Самарском театре оперы и балета. Культура
164
23 января 2020  11:33
Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге
Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
207
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
285
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15700
Весь список
Мода
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
59
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
90
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
241
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
312
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1844
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
658
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1553
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1296
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
867
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
882
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1318
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1429
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1689
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2780
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3313
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные