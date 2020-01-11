В Самаре прошла V благотворительная акция «Рождение добра»
11 января 2020 14:07
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В акции приняло участие порядка 500 человек. Это дети и подростки с ментальными нарушениями и их семьи, дети-сироты из самарского психоневрологического интерната и ГКУ СО «ЦП ДОПР «Иволга» (коррекционный)», учащиеся специализированной школы-интерната VIII вида №115, дети и подростки СГОО ДИИД «Парус Надежды», СГООДИР «Дети-Ангелы», СООО «Самарские солнышки», ДПЦ «Кириллица» при Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, СГООИК «Ассоциация Десница», СГОО «Остров надежды», Студия инклюзивного творчества и др.
Для всех участников праздника была организована «Рождественская ёлка»: песни, танцы, игры, конкурсы вместе с самарским художественным театром «Витражи», мастер – классы; праздничный концерт. Также был представлен спектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди» от Самарского театра кукол.
«Мы на этом празднике уже третий раз. Ребенку очень нравится. Для детей здесь и мастер-классы, и развлекательная программа, всё очень правильно организовано. После посещения этого мероприятия несколько дней еще ощущается душевный подъем", - рассказала мама 12-летнего Алексея Альфия Жиглина.
Напомним, гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра» – это уже ставший традиционным в Самаре праздник и фестиваль сотворчества, искреннего искусства, радостного откровения, общения и взаимопонимания. Ведь для детей это не только возможность окунуться в атмосферу праздника, но и пообщаться со сверстниками, найти новых друзей и, возможно, открыть в себе новые таланты. Организаторы акции - Благотворительный фонд «Доброделание» (директор фонда - Александр Чернышев), Духовно-просветительский центр «Кириллица» (директор – иерей о. Максим Соколов, настоятель - протоиерей о. Сергий Гусельников), передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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