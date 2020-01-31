В Самаре открылся новый офис МФЦ

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В новом МФЦ, который располагается в торговом центре «Гудок», будет оказываться весь спектр государственных и муниципальных услуг. Также на его территории реализован проект «Бизнес под ключ», позволяющий просто и удобно открыть и вести «свое дело». В рамках проекта будет предоставляться более десятка специализированных услуг для предпринимателей, в том числе возможность открытия банковского счета, изготовление печатей, бухгалтерское обслуживание, приобретение кассовых аппаратов.Глава Самары отметила важность открытия новых многофункциональных центров на территории города, так как количество людей, нуждающихся в квалифицированной помощи специалистов, растет из года в год, увеличивается количество услуг, которые можно решить оперативно, по принципу «одного окна».По словам руководителя государственного строительства Администрации Губернатора Самарской области Николая Кабытова, особенностью данного центра является удобное место расположения: «При условии работы всех окон центра, сотрудники МФЦ смогут обслуживать в день до четырёхсот клиентов», - подчеркнул Николай Кабытов.Открытие учреждения стало возможным в результате государственно-частного партнёрства и госпрограммы Самарской области «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».В новом многофункциональном центре можно воспользоваться правом на получение услуг по: приему заявления о постановке на учет налогоплательщика, регистрации на портале Бизнес-Навигатор, аренде рабочего места или мини-офиса с юридическим адресом, изготовлению квалифицированной электронной подписи, регистрации товарного знака, патента, созданию логотипа, брендбука, франшизы и многих других, передает пресс-служба горадминистрации.