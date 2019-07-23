В СО стартовал молодёжный форум ПФО "iВолга 2.0"
23 июля 2019 21:33
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10 смен!
62 региона РФ, из них все 14 ПФО!
2 тысячи молодых амбициозных ребят!
9 дней насыщенной программы, мастер-классы, встречи и грантовый конкурс!
Форум "iВолга" получил перезагрузку и называется «iВолга 2.0»! Полюбившаяся площадка стала ещё более динамичной! В образовательной, конкурсной и культурной программе - представители молодёжи, органов власти, деловых, научных и экспертных кругов.
Форум определит лучшие проекты по итогам работы 10 смен, которые получат гранты на реализацию в размере от 150 до 300 тысяч рублей.
Общий грантовый фонд - 10 млн рублей.
За время проведения Форума более 300 проектов «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей!
Кампус АВТОВАЗа в виде логотипа LADA – место притяжения на «iВолге 2.0».
Участники могут пройти 3D тур по заводу, познакомиться со всем циклом производства современных автомобилей. Работает рекрутинговая зона с информацией о вакансиях предприятия и деталях трудоустройства!
Традиционно на форуме организован инклюзивный городок. Лагерь оборудован для участников с ОВЗ и включает в себя непромокаемые шатры на поддонах с деревянными настилами. Территория за пределами инклюзивного городка также оборудована элементами безбарьерной среды.
На форум прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с заместителем Полпреда Президента в ПФО Олегом Машковцевым и директором форума Кристиной Поповой он осмотрел площадки, пообщался с руководителями смен и участниками из разных регионов страны.
Этот форум неслучайно назван «iВолга 2.0». Произошла серьезная перезагрузка, появились новые смены и направления образовательной программы. Одна из смен, которая впервые организуется в этом году - "Агрополис", посвящена с/х и фермерству.
Руководитель смены Анастасия Денисова сама в прошлом выпускница "iВолги". Приехав сюда начинающим предпринимателем, она выиграла грант, получила новые знания и знакомства. Сегодня Анастасия - успешный глава крестьянско-фермерского хозяйства, поставляющего продукцию в рестораны и торговые сети.
«Я несколько лет занималась своим делом, но именно победа на форуме стала тем толчком,который помог выйти на новый уровень», - рассказала Анастасия Денисова.
"Этот опыт будет очень полезен всем участникам, ведь это конкретный пример того, как форум помогает реализовать мечту", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор также пообщался с участниками смены "PROспорт", это направление было на форуме с самого первого года его работы. На смене главе региона представили предложение по организации в СО всероссийских соревнований по триатлону - это вид спорта, объединяющий плавание, велоспорт и бег.
Организаторы и участники смены предложили провести такой «марафон» в Самаре.
Губернатор поручил рассмотреть вариант проведения его поочередно в Самаре и Тольятти: «Уверен,что активных, энергичных, спортивных людей в СО много и вполне возможно, что в двух крупнейших наших городах мы такое соревнование будем проводить. Спасибо, мне это интересно, делаем!»
Тепло Дмитрия Азарова встретили участники из инклюзивного городка, в котором живут люди с особыми потребностями. Руководитель направления Алексей Транцев отметил, что в этом году инфраструктура выполнена на хорошем уровне. Форум как и прежде создаёт пространство безграничных возможностей.
Ещё одна встреча главы региона - на этот раз у костра - в лагере смены «Труд крут», объединившей представителей студенческих отрядов. Получился содержательный разговор о планах ребят, участии студотрядов в жизни региона и округа, поддержке студенческого движения.
Открытие форума - всегда масштабное событие, которое надолго запоминается всем участникам! Атмосфера единения, творчества и дружбы - все это "Иволга 2.0", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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