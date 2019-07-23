В СО состоится XIX Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

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«Центр-музей В.Высоцкого» г.Самара приглашает вас на XIX Всероссийский фестиваль-регату памяти Владимира Высоцкого:е среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морские мили) состоится, напротив набережной Самары.В соревнованиях примут участие более 20 экипажей из Самары, Тольятти, Сызрани. Будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России,Переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары. Главный приз – сертификат на 30 000 рублей, учрежденный «Фордевинд Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете.По завершению состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов. Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями. Экипажи, занявшие вторые места в каждой группе крейсерских яхт, награждаютсяпамятными призами.среди крейсерских яхт состоитсяя напротив яхт-клуба «Дружба».Старт в 11.00. Длинна дистанции - около 20 морских миль. По завершению состоятся торжественное награждение, вручение призов, передает пресс-служба Союза журналистов Самары.