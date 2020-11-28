Такси ВКонтакте доставит по Самаре товары из магазинов ВКонтакте

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Заказы из магазинов ВКонтакте теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, Такси ВКонтакте или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от Такси ВКонтакте: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключён Магазин 2.0. Продавцы могут добавить до 50 зон, где работает курьер, и прикрепить изображение с картой — покупатель увидит его при оформлении заказа и быстрее поймёт, какой вариант ему подходит. Для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки или сделать её бесплатной для клиента: например, если покупка свыше какой-то суммы.

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город, — функция уже доступна части аудитории, а вскоре появится у всех. Населённый пункт легко изменить вручную — пригодится, чтобы отправить подарок другу или родственнику. Адрес и контактные данные вводятся прямо в форме — не придётся сообщать их отдельно. Если же продавец хочет предупредить о нюансах доставки (например, что из-за праздников посылка будет отправлена позже), то для этого есть специальное поле, которое клиент видит при оформлении заказа.

Отправлять заказы курьером удобно через Такси ВКонтакте — сервис, запущенный ВКонтакте и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад. Такси ВКонтакте открывается прямо из карточки заказа, адреса «Куда» и «Откуда» заполняются автоматически, а для владельцев магазинов действуют скидки. Услуга доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и ещё более чем в 40 городах.