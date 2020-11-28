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Такси ВКонтакте доставит по Самаре товары из магазинов ВКонтакте

28 ноября 2020 10:47
141
Такси ВКонтакте доставит по Самаре товары из магазинов ВКонтакте

Заказы из магазинов ВКонтакте теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, Такси ВКонтакте или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от Такси ВКонтакте: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключён Магазин 2.0. Продавцы могут добавить до 50 зон, где работает курьер, и прикрепить изображение с картой — покупатель увидит его при оформлении заказа и быстрее поймёт, какой вариант ему подходит. Для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки или сделать её бесплатной для клиента: например, если покупка свыше какой-то суммы.

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город, — функция уже доступна части аудитории, а вскоре появится у всех. Населённый пункт легко изменить вручную — пригодится, чтобы отправить подарок другу или родственнику. Адрес и контактные данные вводятся прямо в форме — не придётся сообщать их отдельно. Если же продавец хочет предупредить о нюансах доставки (например, что из-за праздников посылка будет отправлена позже), то для этого есть специальное поле, которое клиент видит при оформлении заказа. 

Отправлять заказы курьером удобно через Такси ВКонтакте — сервис, запущенный ВКонтакте и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад. Такси ВКонтакте открывается прямо из карточки заказа, адреса «Куда» и «Откуда» заполняются автоматически, а для владельцев магазинов действуют скидки. Услуга доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре,  Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и ещё более чем в 40 городах.

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27 ноября 2020  12:52 
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Строительство
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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