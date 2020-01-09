Самарский театр оперы и балета готовит премьеру сценической кантаты «Carmina Burana»

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Это музыкальное произведение широко известно: эпическая мощь и загадочный латинский текст открывающего кантату хора «O Fortuna» много лет завораживают и киноиндустрию, и рок-музыкантов, и создателей телепередач.В переводе с латыни «Carmina Burana» означает «песни Бойерна». Именно в Бойернском бенедиктинском монастыре в 1803 году была обнаружена рукопись, получившая такое название. Это сборник из более чем 250 стихотворений, в основном, на латыни, созданных в период XI-XIII веков. Почти все они далеки от религиозной тематики и в основном рассказывают о радостях и горестях земной жизни, в которой есть место и плотской любви, и выпивке, и азартным играм.В 1934 году исследователь старинной европейской музыки и знаток латинской поэзии композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроилих в замкнутый цикл, посвященный самой мощной и таинственной силе, управляющей жизнью человека, – силе судьбы. Получившаяся структурасостоит из пяти разделов: «Весной», «В таверне», «Любовные утехи» и повторяющийся в начале и конце «Фортуна – повелительница мира». В каждомиз них буквально или метафорически показано, как вращается колесо фортуны, превращая радость в горе, а надежду в отчаяние – и наоборот.В 1937 году в оперном театре Франкфурта состоялась премьера первой постановки сценической кантаты «Carmina Burana» для солистов, трех хоров ибольшого оркестра. В 1956 году ученик Орфа Вильгельм Килльмайер сделал переложение «Carmina Burana» для солистов, двух хоров, двух роялей иударных инструментов. Орф одобрил и утвердил эту версию. Она и прозвучит на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы.Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик – главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик – Марина Шапкина, художник-постановщик – главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьёва, художник по свету – Эмиль Авраменко, видеоконтент – Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель постановки – художественный руководитель иглавный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ