Самарские полицейские ищут подростка, который ушел на каток и домой не вернулся

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разыскиваемого: мужчина, на вид 18-19 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая.: вязаный шарф черного цвета, куртка с капюшоном черного цвета, джинсы темного цвета, кроссовки белого цвета.: шрам на переносице.: коньки черного цвета, сотовый телефон в корпусе черного цвета (отключен).Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшего: осмотрено место проживания, установлены и опрошены возможные очевидцы, изъяты документы. Ориентировки с фотографией без вести пропавшего направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях.или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 200-13-37 (дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г.Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области