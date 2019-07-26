Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 10 пляжах Самарской области
26 июля 2019 20:18
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1.Городской пляж 1 очереди набережной г. Самара
2.Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара
3. Городской пляж 3 очереди набережной г. Самара
4.Городской пляж г. Самара (Загородный парк)
5.Городской пляж г. Самара, спуск ул. Советской Армии
6.Городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна)
7.Городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский)
8.Городской пляж г. Самара, (Красноглинский район)
9.Пляж в районе Фестивальной поляны (с.Мастрюково Волжский район)
10.Пляж Центрального района г. Тольятти
11.Пляж «Западный» г. Тольятти
12.Пляж «Восточный» г. Тольятти
13.Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1)
14.Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2)
15.Пляж «Озеро Орлово» Новокуйбышевск
16.Городской пляж №1 городского округа Сызрань
17.Городской пляж №2 городского округа Сызрань
18.Городской пляж №3 городского округа Сызрань
19.Городской пляж города Жигулёвск
20.Городской пляж г. Отрадный в районе ДОЛ «Остров детства»
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проведена оценка санитарного состояния указанных мест рекреации, выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии участков акватории санитарным правилам.
На всех пляжах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
На 25.07.2019г. исследовано 152 пробыводы водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 327проб – на микробиологические показатели, 237пробы – на паразитологические показатели.
За период с 18.07.2019г. по 25.07.2019г. выявлены несоответствующие пробы воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим показателям: в г. Самаре: пляж спуск по ул. Советской Армии , пляж - Загородный парк, пляж – IVочередь набережной ( от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж - Iочередь набережной (от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской), пляж Красноглинского района, пляж в районе санатория «Можайский», пляж в районе Фестивальной поляны , 1695км ЕГС пр. Мастрюково; в г. Сызрань – пляж № 1, пляж № 2; пляж г.о. Жигулевска.
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.
Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям эксплуатирующим пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёма посредством установления аншлагов ( черный шар или плакат «Купание запрещено»).
Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
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