Посетителей Самарского зоопарка познакомили с новым питомцем – золотистым мангабеем

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Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко рассказал о биологических особенностях, характере нового питомца и необычном названии вида.«Золотистый мангобей, или мангабей, – довольно редкий представитель семейства мартышковых. Название «мангабей» дали этой обезьяне в Европе, куда она была впервые привезена с острова Мадагаскар из местечка под названием Мангабе. Хотя к Мадагаскару обезьяна не имеет никакого отношения, потому что там не обитает. Ареал обитания золотистого мангабея находится в Центральной Африке. Данный вид обезьян отличается хорошей сообразительностью, ловкостью и памятью, особенно хорошо они запоминают обидчиков», – рассказал зоотехник.Зовут нового обитателя зоопарка Рома, ему 9 лет, он в самом расцвете сил. От своих собратьев-мартышек он отличается довольно крупными размерами и ярко-жёлтой шерстью на груди. Среди всех государственных зоопарков России только в Самарском можно увидеть эту удивительную обезьяну, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО