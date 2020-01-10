"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары

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На днях сотрудники ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области Наталия Хурина и Максим Лисин встретились с воспитанниками школы-интерната г.о. Самара.Ребята были очень рады встрече с правоохранителями, маленькие воспитанники школы с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу, участвовали в конкурсах, общались с гостями.Также полицейские провели для детей обучающее занятие на тему личной безопасности и правилах поведения в общественных местах.Конечно же правоохранители пришли к ребятам не с пустыми руками. Каждый получил из рук Полицейского Деда Мороза подарок."Такие мероприятия очень важны, особенно для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, или имеют какие-то проблемы со здоровьем. Во время праздника, каждый забывает о своих неприятностях и нет большего счастья, видеть радостные улыбки малышей. Я очень рада, почувствовать себя причастной к такому большому и светлому делу", - поделилась Наталия Хурина, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области