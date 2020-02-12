Полицейские продолжают поиск воспитанника отрадненского социального учреждения
12 февраля 2020 21:02
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В настоящее время сотрудники полиции отработали места возможного нахождения пропавшего, установили и опросили знакомых, ориентировки были переданы в территориальные органы внутренних дел, наружным службам и полиции и в близлежащие регионы.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165-168 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.
Был одет: куртка черная с капюшоном, толстовка светло-серая, кроссовки белые «Адидас».
Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смарт или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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