Полицейские продолжают поиск воспитанника отрадненского социального учреждения

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Сотрудники полиции продолжают поиски без вести пропавшего 14-летнего, который 6 января самовольно покинул одно из социальных учреждений города Отрадный.В настоящее время сотрудники полиции отработали места возможного нахождения пропавшего, установили и опросили знакомых, ориентировки были переданы в территориальные органы внутренних дел, наружным службам и полиции и в близлежащие регионы.: на вид 14-15 лет, рост 165-168 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.: куртка черная с капюшоном, толстовка светло-серая, кроссовки белые «Адидас».Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смарт или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области