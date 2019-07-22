На набережной Волги в Самаре еженедельно по выходным дням проходят мастер-классы по латиноамериканским танцам и хип-хопу

180

С начала лета на набережной реки Волга в Самаре еженедельно по выходным дням в рамках общественного проекта «Культурное сердце России» выступают музыканты в разных жанрах, проходят мастер-классы по латиноамериканским танцам и хип-хопу. С июня 2019 года на двух площадках на Маяковском и Некрасовском спусках выступили уже около 30 коллективов. Арт-площадки посетили более 20 тысяч зрителей. Мероприятия проходят в субботу и воскресенье с 18.00 до 21.00.Программы проекта «Культурное сердце России» дают возможность молодым музыкантам заявить о себе, а уже известным группам выступать перед более широкой аудиторией. Предложения по участию в программах проекта можно направлять на адрес электронной почты gorkultura@samadm.ru , а также по телефонам 340-20-22, 340-20-23. Также создана группа ВКонтакте «Самарское лето 2019», где публикуются видео и фото с концертов, а также анонсы выступлений на набережной: https://vk.com/samleto2019.Настоящие бразильские барабаны теперь по выходным дням звучат на Маяковском спуске. Коллектив под руководством Дмитрия Серебрякова и его карнавальная самба запомнились самарцам ещё во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. В карнавале на ул. Куйбышева 13 июля 2019 года, спустя года после ЧМ-2018, барабанщики снова приняли участие. Этим летом музыка в стиле «барабанное счастье» от коллектива Sambara звучит на набережной в рамках проекта «Культурное сердце России».«Мы всегда мечтали выступать под открытым небом, перед большой аудиторией, радовать наших горожан зажигательными ритмами. Проект «Культурное сердце России» дал нам такую возможность! Уверены, что такие проекты создают позитивный настрой у горожан, повышают культурный уровень», - уверен Дмитрий Серебряков, руководитель коллектива Sambara.Джаз, фолк, реп, этническая музыка, мастер-классы от ведущих школ танцев. Все больше музыкантов проявляют активный интерес и желание участвовать в проекте. Руководитель Этнического центра Татьяна Елецкая уверена, что проект #КультурноеСердцеРоссии подарил горожанам уникальную возможность наслаждаться хорошей музыкой и буквально "расшевелил" Самару: «В прошлом году Чемпионат мира и все события, происходящие и на пешеходной улице Куйбышева, и на набережной вдохновили горожан, заставили заново влюбиться в Самару. То, что сейчас происходит – такая живая струя, творческая активность повсюду - это очень важно для города. Поэтому музыканты, танцоры так активно поддерживают проект «Культурное сердце России», для них это как глоток свежего воздуха».Проект начался весной этого года по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура». Благодаря данному проекту у жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года. Свои пожелания можно было высказать в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63, или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта. Анкетирование проводилось волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области. В анкете предлагалось ответить на вопросы о том, как и где жителям области хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста.Опираясь на результаты опроса в Самаре сформировали «дорожную карту» мероприятий в рамках проекта «Культурное сердце России». С мая по сентябрь в Самаре на различных площадках: в парках, скверах, на площадях, во дворах, на набережной, в библиотеках всего пройдет более 300 творческих программ: концертов, мастер-классов, литературных чтений и игровых программ, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации