Медицинские работники Самары получат дополнительные выплаты из городского бюджета

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Как доложила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева, Администрацией города Самара разработана и утверждена муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы», которая вступила в силу уже с 1 января 2020 года. Согласно программе на доплаты смогут рассчитывать молодые специалисты, не старше 35 лет, работающие в государственных учреждениях и оказывающие первичную врачебную помощь, с момента окончания обучения которых, прошло не более трех лет. Для врачей такая выплата составит 5 тысяч рублей, для медицинских сестер 3 тысячи рублей.Также в рамках действия программы предусмотрена компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории Самары. Выплата будет предоставляться в 50% размере от стоимости договора по присмотру и уходу за детьми, но не более 5 тысяч рублей в месяц. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Если в семье несколько детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, в таком случае выплата предоставляется на каждого ребенка.В рамках программы также предусмотрена компенсация за оплату съемного жилья до 12 тысяч рублей в месяц. Ее смогут получить медработники больниц самых отдаленных районов города: Куйбышевского и Красноглинского, передает пресс-служба горадминистрации.