"Марьевна — и точка!" Почему женщины меняют отчество на матроним
14 января 2020 23:12
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"Слежу, чтобы Юрьевной не записали"
Искре Даниловой всего восемь лет. Пока девочка не задается вопросом, почему в ее классе сплошь Александровны, Сергеевны и Олеговны и только она одна — Юльевна. Девять лет назад на пятом месяце беременности мама Искры Юлия Данилова решила: раз она будет воспитывать дочь одна, то и "увековечивать" биологического отца в свидетельстве о рождении не следует.
"Мне, честно, было все равно, какое отчество указывать в документах, — я не думаю, что это влияет на судьбу или статус ребенка. В блоге я пошутила, что могу хоть Альбертовной ее записать. Тогда кто-то из подписчиков предложил: "Почему бы вам не дать девочке матроним — отчество по матери? Я о такой возможности даже не подозревала. Но прикинула: Искра Юльевна. Звучит! Почему нет?" — вспоминает Юлия Данилова.
Она долго думала, как объяснить столь странный выбор регистратору загса. Но, вопреки опасениям, никто ни о чем не спросил. "Скорее всего, это потому, что у моего имени есть как мужской, так и женский вариант. Все знают Гая Юлия Цезаря, Юлия Гусмана. Видимо, при оформлении свидетельства о рождении решили, что отчество происходит от некоего Юлия", — предполагает собеседница.
И сейчас подобных вопросов не возникает. Чаще интересуются, откуда у девочки такое необычное имя. "Искру я назвала в честь главной героини повести Бориса Васильева "Завтра была война". Хотя ее ровесникам больше по душе другая версия. Дело в том, что так зовут любимую всеми детьми лошадку из мультфильма "My Little Pony". Пока я их не разочаровываю".
В повседневной жизни, говорит Юлия, проблем с матчеством не возникает. Разве что при оформлении документов его нужно диктовать по буквам и четко. Иначе Искру обязательно запишут Юрьевной.
Вообще же, считает Данилова, возможность давать ребенку как отчество, так и матчество должна быть закреплена на законодательном уровне. "Я не разделяю идею, что от этой строки в документах нужно отказаться. Это дополнительный идентификатор, который позволяет точнее опознать человека. А от чьего имени он образован — материнского или отцовского, мне кажется, не особо важно".
"Отец просил перестать чудить"
Елизавета Марьевна появилась на свет 25 июня 2019 года. И стала звездой соцсетей — после того как ее мама Мария Чернобровкина сообщила в одной из групп, что решила дать дочке матроним.
"Я с юности чувствовала, что буду самостоятельно растить ребенка. Не хотела повторять ошибку мамы, которая таскала меня из Томска в Новосибирск на ДНК-экспертизу, чтобы доказать моему отцу, что я — его кровь, — начинает откровенный рассказ Мария. — Для своей дочери такой участи точно не хотела. Я никогда не стану бегать за мужчиной с просьбой признать ребенка, выплатить алименты. Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении. Поэтому, когда родила, ни минуты не сомневалась, что написать в графе "отчество". Марьевна — и точка".
Еще до родов Мария уточнила, возможен ли такой вариант. "Оказалось, что, согласно Семейному кодексу, отчество присваивается ребенку по отцу. Если его нет, женщину просят образовать отчество от любого мужского имени. Но я нашла лазейку — на одном из сайтов наткнулась на упоминание древнеримского полководца Гая Мария. А подруги подсказали Эриха Марию Ремарка. Это были мои козыри в рукаве. Но они не потребовались. Регистратор из роддома позвонила в загс, там по словарям пробили, есть ли мужской вариант имени Мария. И, сверившись с бумагами, записали Лизу так, как я хотела".
Родные отреагировали на это по-разному: "Мама отнеслась спокойно, она ведь и сама воспитывала меня без мужа. Бабушка по материнской линии тоже на моей стороне. Но рассказать знакомым о "чудачествах" внучки постеснялась — придумала для правнучки более традиционный вариант. А вот отец, который навещал меня от силы один-два раза в год, звонил и возмущался. Мол, хватит чудить, надо заменить документы и дать Лизе его отчество".
Молодая мама говорит, что в поликлинике и других госинстанциях необычное отчество Лизы вызывает интерес. "Спрашивают, в честь кого это. Когда узнают, что в честь меня, удивляются. Но это всегда положительные эмоции. А вот в интернете оскорбительные комментарии оставляют чуть ли не ежедневно. Чаще всего — мужчины. Пишут, что я страшная, неразборчива в интимных отношениях, а потому просто не знаю, кто отец ребенка".
Но самый распространенный аргумент против матчеств — ребенка будут дразнить. "Я-то понимаю, что это полная глупость. Неужели хоть кто-то помнит отчества детей из садика, школы? Конечно, нет. Да их даже не знают. А дразнить могут из-за всего: слишком умный, толстый, бедный, высокий, не тот акцент, не та национальность".
— Обидитесь, если в 18 лет дочь захочет сменить отчество на более традиционное?
— Мне будет неприятно, ведь со своим именем я дала ей частичку себя, своей любви. Но я хочу воспитать ее самостоятельной и независимой личностью. Так что, если она сама примет такое решение, должна буду его принять. Главное, чтобы этот выбор не был сделан под давлением общественности.
В конце разговора Мария уточняет: "Не подумайте, я не против мужчин, не против отчеств. Но я за то, чтобы матронимы тоже были. Пусть у людей будет выбор. Считаю, что ребенок должен носить "второе имя" человека, который его воспитал, который был рядом каждую минуту. А это все же чаще мама".
"С отчеством Анновна мне комфортно"
Анастасия Князева (фамилия изменена по ее просьбе) из Барнаула поменяла отчество на матчество в сознательном возрасте: вместо Александровны стала Анновной. Говорит, что просто не хочет носить "печать" родителя, которого не видела ни разу в жизни. Кроме того, придерживается феминистских убеждений.
"О том, чтобы взять мамину фамилию и матроним, я начала задумываться еще в 16-17 лет. Но до восемнадцати паспортные данные менять нельзя. Полтора года назад наконец-то дождалась, пришла в загс, обрисовала ситуацию заведующей. Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение. Сами посудите, это ведь абсурд: я росла без отца и должна носить его имя в паспорте".
Вопреки ожиданиям, родительница девушки к такому решения отнеслась холодно. "Нет, она меня не осудила. Но и не поддержала, — говорит Анастасия. — Хотя, думаю, в глубине души ей все же приятно. Хотя для меня не это главное. Мне комфортно с такой записью в паспорте".
Нужно заметить, что это лишь единичные случаи. Хотя на платформе петиций РОИ уже размещено предложение на законодательном уровне закрепить матчества. В противном случае, считает автор воззвания, права женщин ущемлены.
"В пункте втором статьи 58-й Семейного кодекса прямо сказано, что "отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае". Но в большинстве случаев таких законов или обычаев нет. Отчество дают по отцу, — пишет автор петиции. — Хотя ничего странного в звучании матчеств нет. Например, Сафронова Галина Еленовна, Иванова Ольга Галиновна, Савченко Олег Оксанович. Мы считаем, что такие права как возможные должны быть предоставлены и прописаны в законодательстве. А будут ли их применять граждане — это уже личное дело каждого".
Правда, отклика в сердцах россиян инициатива пока не получила. За проголосовали 144 человека, против — 810. Напомним, петиции, набравшие сто тысяч голосов, изучаются экспертными группами, которые могут рекомендовать их для рассмотрения Госдумой.
Фото из открытых источников
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