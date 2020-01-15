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Новости /  Общество /  Социум  

Госавтоинспекция Самары провела профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

15 января 2020 14:24
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Целью которого являлось: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Сокращение продолжительности светлого времени суток и плохая погода с наступлением зимнего периода напрямую влияют на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Основная причина – ухудшение видимости. Раннее наступление сумерек, а в непогоду еще и загрезненные фары, в этих условиях не всегда можно заметить на дороге другой автомобиль, не говоря уже о пешеходах.

В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах в Самаре Госавтоинспекцией 15 января проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», целью которого являлось: предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

К сожалению, часто на улицах города можно наблюдать такую картину, когда пешеходы лавируют между машинами, переходя дорогу в неположенном месте. Хуже всего, когда непостредственно родители, ведя за руку детей, своим примером демонстрируют игнорирование ПДД. Тогда, как взрослые наоборот должны показывать пример законопослушного поведения юнным гражданам. ! Обязательно на верхней одежде пешехода должны быть световозвращающие элементы, чем больше световозвращающих элементов на одежде, тем заметнее пешеход для водителя транспортного средства.

Пешеходы — такие же участниками дорожного движения, как и автомобилисты. Зачастую люди не задумываются о том, где и как нужно переходить
проезжую часть. Они могут перебегать ее,  выскакивая прямо под колеса автомобилей , или вальяжно переходить дорогу по переходу, демонстративно указывая автомобилистам на свое преимущество. Нарушая правила, пешеходы могут стать виновниками ДТП.

Самые распространенные нарушения пешеходов — пересечение дорожного полотна в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Только за первые часы профилактического мероприятия были выявлены более 30 пешеходов нарушающих ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения!

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман - видимость ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей, передает пресс-служба ГИБДД У МВД Самары.



Фото:    пресс-служба ГИБДД У МВД Самары
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Комментарии


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