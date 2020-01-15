Госавтоинспекция Самары провела профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

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В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах в Самаре Госавтоинспекцией 15 января проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», целью которого являлось: предупреждениедорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.К сожалению, часто на улицах города можно наблюдать такую картину, когда пешеходы лавируют между машинами, переходя дорогу в неположенном месте. Хуже всего, когда непостредственно родители, ведя за руку детей, своим примером демонстрируют игнорирование ПДД. Тогда, как взрослые наоборот должны показывать пример законопослушного поведения юнным гражданам. ! Обязательно на верхней одежде пешехода должны быть световозвращающие элементы, чем больше световозвращающих элементов на одежде, тем заметнее пешеход для водителя транспортного средства.Пешеходы — такие же участниками дорожного движения, как и автомобилисты. Зачастую люди не задумываются о том, где и как нужно переходитьпроезжую часть. Они могут перебегать ее, выскакивая прямо под колеса автомобилей , или вальяжно переходить дорогу по переходу, демонстративно указывая автомобилистам на свое преимущество. Нарушая правила, пешеходы могут стать виновниками ДТП.Самые распространенные нарушения пешеходов — пересечение дорожного полотна в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.Только за первые часы профилактического мероприятия были выявлены более 30 пешеходов нарушающих ПДД.При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман - видимость ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей, передает пресс-служба ГИБДД У МВД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД У МВД Самары