Дорогая красота: В Самаре возбуждено уголовное дело по факту контрабанды почти 5 кг сильнодействующих веществ
10 января 2020 16:03
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В ходе досмотра, в грузовом отсеке автомобиля обнаружены коробки, в которых перевозились лекарственные препараты для похудания: «MAURERS», «Липоксин», « Куаймый Усиленная капсула», «Перцовый Микс» произведенные в Китае. Всего 710 упаковок.
В них содержалось подконтрольное вещество – сибутрамин – общим весом 4 кг 991,6 г. Вещество включено в Список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №964.
В ходе дальнейшего проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря 2019 г. в отношении гражданки РФ организовавшей ввоз указанного товара на территорию РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пересс-служба Самарской таможни
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