Дмитрий Азаров провёл встречу с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием

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провёл встречу си представителями Епархии.Обсудили текущие вопросы взаимодействия, а также подготовку к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запланированному на осень этого года.Глава Русской православной церкви примет участие в освящении Софийского собора и ряде других мероприятий.Участники встречи обсудили и развитие инфраструктуры на территории храма в честь Святой Троицы в селе Ташла - одном из главных объектов паломничества верующих.«Это очень важный духовный центр региона. Я хочу поблагодарить благотворителей, которые эту работу давно ведут, и тех, кто готов в неё включиться. Я думаю, что круг людей, которые, заботясь о духовном развитии Отечества и участвуют в реализации этого проета, будет расти» ,- отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.