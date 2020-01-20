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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре из-за плюсовой температуры закрыли катки

20 января 2020 14:06
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В Самаре из-за плюсовой температуры закрыли катки
Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей региона.

Сегодня, 20 января, работу самарских парков «Дружбы» и «Победы» временно приостановили. Это связано с аномально теплой погодой в областной столице. Об это сообщает МП «Парки Самары».

- С 20 по 22 января из-за погодных условий ледовые площадки будут закрыты. Приноси свои извинения, - пояснили представители парков.

Напомним, в Самарской области из-за плюсовой температуры вскрылась Волга, пишет ПроГородСамара. Аномально теплая зима продолжает удивлять жителей региона. Несмотря на то, что до весны еще далеко, на деревьях начала распускаться сирень.

2019 год в 63 регионе можно по праву назвать аномальным. Из 12 месяцев, в восьми был температурный режим выше нормы. Самый холодный месяц был января. А вот второй месяц лета – июль, был холоднее обычного, в августе также было прохладно. Часть территории России находится в положительной аномалии.

Фото pixabay.com

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Комментарии


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