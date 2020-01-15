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Новости /  Общество /  Социум  

Стало известно, когда заработает детский сад на улице Ташкентской в Самаре

15 января 2020 11:56
49
Стало известно, когда заработает детский сад на улице Ташкентской в Самаре
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест.

В департаменте градостроительства Самары рассказали, когда заработает новый детский сад на улице Ташкентской. Его строят во дворе домов № 112, 114 и 116.

- Детский сад будет введен в эксплуатацию до 15 февраля 2020 года, - сообщили в твиттере представители депстроя.

Напомним, новый детский сад рассчитан на 240 мест. Там будет 12 групп, в том числе и ясельные. Сначала детсад должны были достроить в середине прошлого года, потом срок перенесли на декабрь, пишет "КП в Самаре". Строители даже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы успеть все сделать, но без задержек все равно не обошлось.

Фото pixabay.com

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