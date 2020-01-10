Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их домах была чистая вода и уют.
"В Новый год – без старых долгов": почти семь тысяч самарцев получили сладкие подарки от «РКС-Самара»
С целью определения способа переселения (приобретение жилого помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение).
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Самары
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар
Ребята были очень рады встрече с правоохранителями, маленькие воспитанники школы с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу, участвовали в конкурсах.
"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары
Предоставление информации в электронном виде по-прежнему будет значительно дешевле бумажного варианта.
Изменился размер платы за предоставление сведений из ЕГРН, а госпошлина осталась прежней
Юбилейный 2020 год подарит городу и губернии интересные культурные проекты.
Самарская областная научная библиотека отмечает 160-летие
С целью определения причины смерти подростка назначено судебно – медицинское исследование.
В Самаре устанавливаются причины гибели подростка
В Сызрани людям пришлось спасаться из малосемейки по пожарному шлангу
В Сызрани людям пришлось спасаться из малосемейки по пожарному шлангу
сегодня  Пятница, 10 января, 15:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/01:
USD 61.23
-0.68
EUR 68.06
-1.32
Новости /  Общество /  Социум  

Хаски приедут в Новую Самару Гостей ждёт веселая фотосессия и катание в упряжках.

10 января 2020 13:18
89
Хаски приедут в Новую Самару Гостей ждёт веселая фотосессия и катание в упряжках.
Гостей ждёт веселая фотосессия и катание в упряжках.

11 января с 12.00 до 15.00 хаски приедут в Новой Самаре!
Первый час будет посвящен фотосессии, где любой желающий сможет с животными сделать несколько памятных фотографий. Еще около двух часов будут непосредственно произведены несколько заездов - если позволят погодные условия.

Ориентир места проведения: арт-скульптура в Новой Самаре «зонтик», она расположена между домами 45 (секции 22-23) и 48 (секции 18-19) по улице 1 квартал, пишет ПроГородСамара.
Участие в празднике бесплатное.
0+
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
10 января 2020  14:54
С целью определения способа переселения (приобретение жилого помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение).
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Самары
С целью определения способа переселения (приобретение жилого помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение).  Социум
1
10 января 2020  14:43
Ребята были очень рады встрече с правоохранителями, маленькие воспитанники школы с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу, участвовали в конкурсах.
"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары
Ребята были очень рады встрече с правоохранителями, маленькие воспитанники школы с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу, участвовали в конкурсах.  Социум
39
10 января 2020  14:35
Предоставление информации в электронном виде по-прежнему будет значительно дешевле бумажного варианта.
Изменился размер платы за предоставление сведений из ЕГРН, а госпошлина осталась прежней
Предоставление информации в электронном виде по-прежнему будет значительно дешевле бумажного варианта.  Социум
43
Весь список

Здравоохранение
10 января 2020  14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.  Здравоохранение
24
9 января 2020  10:58
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Специалист рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.  Здравоохранение
203
7 января 2020  09:05
Наркологическая клиника в Москве
 Такие клиники готовы предоставить помощь разным пациентам. Порой это делается принудительно. Но чаще всего пациент самостоятельно решает получить лечение и... Здравоохранение
50
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
289
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15089
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14926
Весь список
Туризм
9 января 2020  06:04
Активный отдых на Алтае
 Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
40
8 января 2020  10:34
Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда
Гонки на собачьих упряжках в Тольятти станут частью мирового заезда
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии.  Туризм
334
31 декабря 2019  10:49
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс с билетом эконома
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс с билетом эконома
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
483
Весь список
Образование
10 января 2020  13:57
СамГМУ победил в федеральном конкурсе Лидирующих исследовательских центров по развитию сквозных цифровых технологий
СамГМУ победил в федеральном конкурсе Лидирующих исследовательских центров по развитию «сквозных» цифровых технологий
Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Образование
92
10 января 2020  12:14
Большинство выпускников Самарской области успешно написали итоговое сочинение
Большинство выпускников Самарской области успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение в основной срок успешно написали 99% выпускников региона, а это 13761 человек. 134 школьникам предстоит пересдача.  Образование
158
9 января 2020  17:24
В числе лучших отмечены 25 студентов опорного вуза.
Студенты СамГТУ получили поддержку губернатора Самарской области
В числе лучших отмечены 25 студентов опорного вуза.  Образование
313
Весь список

Культура
10 января 2020  13:22
В Театре оперы и балета состоится премьера сценической кантаты Carmina Burana
В Театре оперы и балета состоится премьера сценической кантаты Carmina Burana
Композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроил их в замкнутый цикл. Культура
84
10 января 2020  13:09
Зимний Грушинский пройдет в Самаре 14-16 февраля
Зимний Грушинский пройдет в Самаре 14-16 февраля
Ожидаются три новинки на фестивале. Культура
89
9 января 2020  16:54
На реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры в Самарской области.
С 9 января минкульт СО осуществляет прием заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям
На реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры в Самарской области. Культура
327
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
239
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15643
Весь список
Мода
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
29
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
114
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
222
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1126
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
394
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1152
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1013
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
583
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1532
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
655
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1079
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1133
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1394
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2458
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2993
Весь список

Мероприятия
"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары
Самарская областная научная библиотека отмечает 160-летие
Хаски приедут в Новую Самару Гостей ждёт веселая фотосессия и катание в упряжках.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные