Актриса Поля Полякова: «Как я вышла замуж за Александра Хинштейна»

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Поля Полякова окончила ВГИК, её мастером был Виталий Соломин. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Ловушка», «Назад в СССР», «Отражение», «Закрытая школа», «Испытательный срок», «Привет от «катюши», «Полярный рейс», «Мент в законе» и др.- Роль досталась мне неожиданно. Так случилось, что утверждённая на эту роль актриса накануне первого съёмочного дня сломала ногу. И Ольга Погодина вместе с продюсером Алексеем Пимановым должны были за ночь найти героиню. Девушка должна была быть похожа на Ольгу Погодину, исполнявшую главную роль, потому что по сюжету фильма девушки меняются лицами. И у них должны быть одинаковые фигуры, рост.Погодина и Пиманов прозванивали своих знакомых режиссёров, чтобы найти подходящую кандидатуру. И так дозвонились до Павла Санаева, у которого я снималась в «Нулевом километре». Павел порекомендовал меня, за что я ему очень признательна. В час ночи мне позвонила ассистент Ольги Погодиной с предложением сниматься в «Отражении». Решение нужно было принять сразу, так как в случае моего согласия утром за мной приедет машина, которая отвезёт под Можайск, в реальную женскую колонию, где будут проходить съёмки. И я согласилась! Времени на прочтение сценария, естественно, не было . 12 серий прочесть за несколько часов до начала съёмок просто невозможно.И здесь мне очень помогла Ольга Погодина, которая объясняла мне, как слепому котёнку, те или иные сцены. Рассказывала, что происходит с героиней, какое у неё настроение в данный момент, что она чувствует и какая должна быть её реакция. Так что со своей героиней я знакомилась в процессе съёмочного периода.- Конечно! Практически все заключённые участвовали в массовых сценах. Также были и отдельные эпизодические сцены с участием осужденных. У них были свои актёрские реплики, так что можно смело сказать, что моими партнёрами были заключённые, причём осужденные по тяжким статьям – убийство, грабеж. Съёмки длились в таких условиях несколько месяцев.- Нет, в небольшой гостинице, недалеко от колонии. Съёмки были в жёстком режиме. В 5 утра съёмочную группу пропускали через пункт досмотра. Забирали паспорта и мобильные телефоны. Атмосфера на территории колонии давящая. Даже воздух другой - тяжелый, спертый. По территории артисты передвигались в сопровождении конвоя, в целях безопасности. А ещё же в колонии есть такое заболевание, как туберкулёз. А у нас были опасные трюковые сцены. Например, сцена драки в душевой. Хотя душевую и драили с хлоркой, но всё равно небезопасно. И чтобы не заразиться, знающие люди посоветовали нам каждый раз после смены пить по 50 грамм виски. И мы пили, уничтожали бактерии… Не дай Бог, конечно, оказаться в такой колонии вне кинопроцесса!- Скорее всего, нет. Здесь нужно призвание. Педагоги, как и врачи – либо дано, либо нет. Профессия, требующая колоссального терпения. Я со своим эмоциональным темпераментом такой выдержки не имею. Хотя актёрское мастерство преподавала. В школе №1032 на Преображенке, которую и сама оканчивала. Я ставила КВН для выпускного вечера с учащимися 10- 11 классов. И, надо сказать, держала внимание аудитории, никто не шумел, и все меня внимательно слушали.- Этой осенью завершились съёмки в 12-серийном историческом фильме «Казанова в России». Моим партнером по фильму был Сергей Баталов. Вот это школа! С ним было безумно интересно работать и заодно поучиться. Например, как существовать в кадре, чтобы тебя не вырезали при монтаже. Не буду рассказывать все нюансы, но главное, чтобы в кадре при съёмках среднего или крупного плана твоего партнёра обязательно были твои глаза.Меня восхитило отношение Баталова к картине. Он принёс из своего театра историческую рубашку для съёмок. Такого не дождёшься от молодых артистов, чтобы они сами приносили для фильма какие-то вещи. Моим мастером во ВГИКе был Виталий Мефодьевич Соломин. Он привил нам ответственное отношение к съёмочному процессу. Поэтому мне очень близко, когда картина становится общим делом, когда актёр, скажем, помогает художнику по костюмам и приносит на съёмку свою обувь, шляпу, аксессуары. Чтобы твой образ был грамотно завершён. Ведь тебе, в конце концов, быть на экране.- Виталий Мефодьевич был очень добрым, неравнодушным человеком. Несмотря на свою дикую занятость – Малый театр, гастроли, параллельно съёмки в кино, он один из немногих мастеров, который присутствовал во ВГИКе практически каждый день. Соломин был очень человечный, и он всегда разговаривал со своими студентами. Интересовался жизнью каждого. Хотя курс был большой – 30 человек, он умел подмечать каким-то волшебным способом каждого своего ученика.Изначально нас набирал Анатолий Ромашин, но за месяц до первого сентября он трагически погиб. И нас взял Соломин, уже отобранных Анатолием Владимировичем. Тоже немаловажная деталь для понимания характера Соломина. Я поступила во ВГИК на коммерческий. Но спустя полгода Виталий Мефодьевич перевёл меня на бюджет. Дело в том, что я пропускала занятия. Он это видел. Вызывал меня на разговоры – почему я пропускаю те или иные предметы. Я ему отвечала, что работаю – танцую по ночам, участвую в показах одежды, в съёмках для каталогов. Зарабатываю на учёбу. Соломин вникал в такие моменты. По-отечески отчитывал за прогулы и говорил, чтобы я не упускала свои возможности. А я ревела в ответ. У меня и сейчас глаза на мокром месте, когда я вспоминаю о Виталии Мефодьевиче...- Очень. Это были самые тяжелые для меня съёмки. Хотя я мечтала о военной картине, но не думала, что это будет так жёстко. Во-первых, моя героиня говорит на немецком языке. А я кроме «хенде хох» не знала ни единого слова. Но я обожаю роли на преодоление. Когда надо реально работать и готовиться. Терпеть не могу играть профурсеток, любовниц и дурочек. Я зазубривала, как скороговорку, текст на немецком языке. Занималась с репетитором, чтобы было правильное произношение.А еще мы с коллегами почти без отдыха бегали по белорусским лесам. По сценарию мы приземлялись на парашютах, и у нас были полностью забиты вещмешки, в полной экипировке, с автоматами наперевес, в кирзовых сапогах, мы бегали по грязи. Спина, конечно, от такой нагрузки разламывалась. А какие там водились огромные злые комары, которые прокусывали так больно, просто до волдырей! Тем не менее, это одна из моих любимых работ. Приятно осознавать, что справилась со всеми поставленными задачами .- Ну, а кто у нас в основном смотрит телевизор? Женщины, домохозяйки. Говорят, что скоро профессию «домохозяйка» утвердят официально. И правильно, ведь нагрузка колоссальная, 24 часа – дети, готовка, уборка. И что ещё может их радовать? Сериалы! Любимая мелодрама с лихо закрученным сюжетом и непременно счастливым концом.- Это сказочная новогодняя история. Накануне Нового года, 30 декабря 2013, меня позвали мои близкие друзья, семейная пара, в свой загородный дом. Мы прекрасно проводили время, жарили шашлыки, шутили и смеялись. Александр приехал неожиданно для меня. Спустя три часа, как мы начали праздновать.Приехал с тремя букетами роз. Один хозяйке дома, второй супруге друзей и третий – мне. Мой букет был белого цвета. Такие дарят невесте. Но ничего не предвещало дальнейшего развития событий. Приехал просто друг. Все в компании общаемся, у всех хорошее предновогоднее настроение. У меня как раз вышли тогда картины «Отражение» и «Закрытая школа». Были предложения участвовать в новых проектов. Не до личной жизни, если честно. В этот период я купалась в мужском внимании. Телефон не умолкал, приглашали на свидания. Но не могу сказать, что мне это тогда было особо нужно. В конце вечера Александр записал мой номер телефона. И мы все разъехались по домам.К своему стыду, я тогда была совсем далека от политики и не знала, что есть такой депутат. Я знала больше режиссёров, актёров, музыкантов. И вот на следующий день, 31 декабря, я была дома у родителей, куда приехал брат с племянницами, бабушка. В общем мы в семейной обстановке готовимся встретить Новый год, собираем на стол. Садимся. И где-то в половине 12 раздаётся звонок по телефону. Это был Александр. И он спрашивает меня: «Какой код?» Я не поняла: «Код чего?» - «Вашего домофона. Если ты мне его сейчас не скажешь, я замёрзну». Я была несколько ошарашена, но назвала код… Так Александр познакомился со всей моей семьёй. А потом были красивые ухаживания. Его решительность и настойчивость меня покорили. Спустя год, мы расписались. Сейчас у нас крепкая семья и двое прекрасных сыновей.Поля Полякова, Фото: личный архив