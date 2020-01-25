25 января 1991 года Самаре было возвращено историческое имя
25 января 2020 22:47
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56 лет губернская столица была Куйбышевом, получив свое название 27 января 1935 года, в честь Валериана Куйбышева - советского партийного деятеля, возглавлявшего в то время Госплан.
"Друзья! Сегодня второй день рождения нашего города: 25 января 1991 года нашему городу вернули историческое имя Самара. Поздравляю всех нас и горжусь, что приложил к этому руку...", - написал в Твиттере депутат Самарской Губдумы Михаил Матвеев.
Фото: Твиттер
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