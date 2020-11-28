28 ноября – начало Рождественского поста 2020

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Одним из самых больших праздников в православии является Рождество Христово. В преддверии его верующие держат многодневный пост. Его длительность составляет 40 дней. Поститься православные начнут 28 ноября 2020 года, закончат – накануне праздника, 6 января 2021 года. В течение этого периода очищается душа и тело.

Очищение души в Рождественский пост происходит благодаря молитвам, а тела – воздержанием от некоторой пищи. Все постные дни много молятся, соблюдают определенные правила, отказываются от пагубных привычек. В православии принято поститься, чтобы избавиться от греховных деяний. Пост – не диета, поэтому недопустимо доводить себя до физического истощения. Рождественский пост можно сравнить с Великим и Успенским, однако он менее строгий: в некоторые дни можно есть рыбу с морепродуктами, сообщает Весь Искитим.