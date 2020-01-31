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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре проведут акцию «Память в танце. Случайный вальс»

31 января 2020 13:52
109
В Самаре проведут акцию Память в танце. Случайный вальс
 Она состоится в ДК «Нефтяников».

2 февраля в России отмечается 77 годовщина Победы в Сталинградской битве. К этой дате команда «Молодежки ОНФ» проводит всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс».

3 февраля в ДК «Нефтяников» по адресу поселок Соцгород, ул. Кишиневская, 13 в 15.00 представители «Молодежки ОНФ» вместе с профессиональными танцорами на глазах станцуют под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» и предложат всем присоединиться к ним. К участию приглашены ветераны, а также ученики кадетского корпуса.

Почему именно «Случайный вальс»?

В основу песни лег реальный эпизод войны.

2 февраля 1943 года победоносно закончилась Сталинградская битва. Через несколько дней в честь данного события была написана песня «Случайный вальс» по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в г. Елец.

Песня быстро получила распространение среди бойцов и вскоре стала фронтовым хитом. В основу песни лег реальный эпизод войны. О нем рассказал Фрадкину (композитору) летчик Василий Васильев.

Как-то пришлось ему побывать поздним вечером в небольшой деревушке в прифронтовой полосе. Вдруг офицер услышал звуки музыки местная молодежь танцевала под старый, разбитый патефон... Он подошел поближе и увидел девушку, одиноко стоящую в стороне. Васильев пригласил ее на вальс. Разговорились, он спросил, как ее зовут, она ответила — Зина. Но тут пришлось проститься — засигналил шофер, пора в путь…

Вот, собственно, и все. Но хотя с тех пор прошло много времени, молодой офицер не может забыть эту девушку.

Он попросил Фрадкина: «У меня к вам просьба: напишите песню о том, что я рассказал. Если все точно опишете, Зина поймет, что это о нас с ней. Может, она услышит, откликнется и вам напишет...» Так, через несколько дней после победы в Сталинградской битве по дороге из самого Сталинграда на Курскую дугу в г. Елец был написан «Случайный вальс» на стихи поэта Евгения Долматовского. А через некоторое время на радио пришло письмо от Зины, в котором она спрашивала адрес того самого лётчика. Позднее Фрадкин рассказывал: «Мы связались с авиасоединением, где служил лейтенант. Но Василий Васильев уже не мог ответить Зине: в одном из воздушных боёв он погиб смертью героя…»
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Комментарии


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