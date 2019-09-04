Аспиранты СамГМУ получили стипендии Президента и правительства России

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Министерство науки и высшего образования России подвело итоги конкурса на получение стипендий Президента и правительства РФ. В число победителей конкурса по приоритетным направлениям модернизации Российской экономики для аспирантов и молодых ученых на 2019-2021гг. вошли два аспиранта Самарского государственного медицинского университета – Егор Круглов и Татьяна Кузьмина.При оценке соискателей конкурсная комиссия берет во внимание вклад в фундаментальную науку, публикационную активность, грантовую, патентную деятельность. Как правило, президентскую выплату победители получают в течение одного учебного года. Но стипендии в размере 22 800 рублей ученым, занимающимся перспективными научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениями модернизации экономики, будут выплачиваться ежемесячно на протяжении трех лет.«Кардио-онкология и микробиология – это, действительно, актуальные и перспективные направления исследований, которыми занимаются наши стипендиаты. Молодые ученые работают в рамках заданной стратегии научно-технологического развития страны, решая важнейшие задачи для практического здравоохранения», - комментирует проректор по научной работе СамГМУ Игорь Давыдкин.Аспирант Татьяна Кузьмина работает врачом-гематологом отделения гематологии и химиотерапии №2 Клиник СамГМУ. Она изучает неблагоприятное воздействие химиотерапии на миокард у онкогематологических больных. Молодой ученый разрабатывает методику предотвращения развития кардиотоксичности от приема химиопрепаратов. «Я исследую пациентов старшего возраста с хроническим лимфолейкозом. Применяя в том числе методику 3D-эхокардиографии, можно выявить нарушения сократительной функции левого желудочка. Наша задача – сделать это на ранней стадии, когда при назначении необходимых препаратов-кардиопротекторов можно предотвратить развитие кардиотоксичности и уменьшить разрушительные процессы в миокарде», - поясняет Татьяна Кузьмина.Аспирант кафедры медицинской биологии, генетики и экологии Егор Круглов занимается выяснением причин возникновения язвенного колита. Исследователь рассказывает: «Язвенный колит относится к заболеваниям с невыясненной причиной возникновения. По одной из теорий у него микробиологическая природа. Мы исследуем патогенные микроорганизмы, проводя биопсию пациентам с язвенным колитом. Задача – выяснить, какой именно ген или его конкретный участок может провоцировать возникновение колита. Мы выявляем так называемый метагеном – некую среднеарифметическую» совокупность генов. Затем значение этого "среднеарифметического" больного сравнивается со средним значением здорового пациента. Биоинформатический анализ проводится с привлечением партнеров – Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера».Также лауреатом стипендии Президента РФ на 2019-2020 год стал аспирант кафедры хирургии Института профессионального образования Максим Хорошилов. Стипендию Правительства РФ на текущий год учебный год получила аспирант кафедры детской хирургии Татьяна Зеброва.