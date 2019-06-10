Самарская область стала лидером роста в рейтинге инвестклимата регионов
10 июня 2019 23:25
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Для улучшения инвестклимата в регионе работа с предпринимателями строится на основе соцопроса бизнесменов по методике, схожей с применяемой АСИ.
Результаты рейтинга сформированы по итогам опроса предпринимателей экспертами ВЦИОМ. Исследование включает 44 показателя, которые сгруппированы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.
За два последних года Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику - на 41 позицию. По итогам рейтинга - 2019 регион поднялся сразу на 24 пункта. По темпам роста Самарская область вошла в тройку лучших в стране, подчеркнула в презентации Светлана Чупшева, передает oeztlt.
Губернатора Дмитрия Азарова попросили поделиться с делегациями из других областей и республик опытом достижения столь впечатляющей динамики. Глава региона подчеркнул, что ключевая задача - выстроить прямой диалог с бизнесом.
- Мы сделали полную перезагрузку: обновили инвестиционный совет, где теперь более 60 процентов - представители предпринимательского сообщества, перезапустили работу Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, внедрили целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, - отметил Дмитрий Азаров.
Параллельно с устранением административных барьеров велась работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития - "Тольятти" и "Чапаевск", а также особая экономическая зона (ОЭЗ), созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ. Сейчас в отработке несколько крупных инфраструктурных проектов: железнодорожная ветка к ОЭЗ, скоростная железная дорога Самара-Курумоч-Тольятти, мост через реку Волга в районе Климовки, который открывает уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей в регионе.
В рейтинге учитывалась эффективность работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса: наличие законодательства, механизм защиты инвесторов, оценка регулирующего воздействия органов исполнительной власти, государственно-частное партнерство. Также высоко оценена информационная поддержка инвесторов и признана эффективной работа по поддержке бизнеса Совета по инвестициям и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, оказывающего содействие предпринимателям по принципу "одного окна".
Работа госструктур строится в регионе на основе соцопроса бизнесменов по методике, близкой к методике АСИ. Все это позволило тщательно протестировать проблемы бизнеса, сориентироваться на пожелания предпринимателей. В итоге более чем на 80 дней сократилось среднее время получения разрешения на строительство: со 170-ти до 88. Почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям: со 164-ти до 95. Кроме того, в два раза уменьшилось количество дополнительно запрашиваемых у предприятий документов.
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