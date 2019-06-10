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Новости /  Новости Тольятти  

Самарская область стала лидером роста в рейтинге инвестклимата регионов

10 июня 2019 23:25
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За два последних года Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику - на 41 позицию. По итогам рейтинга - 2019 регион поднялся сразу на 24 пункта.
Во второй день работы Петербургского международного экономического форума, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила результаты национального рейтинга инвестклимата регионов 2019. Самарская область поднялась на 24-ю позицию, прибавив в опросе предпринимателей сразу 24 пункта. По динамике роста регион оказался в тройке лидеров, что отдельно отмечено в презентации итогов.

Для улучшения инвестклимата в регионе работа с предпринимателями строится на основе соцопроса бизнесменов по методике, схожей с применяемой АСИ.

Результаты рейтинга сформированы по итогам опроса предпринимателей экспертами ВЦИОМ. Исследование включает 44 показателя, которые сгруппированы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

За два последних года Самарская область продемонстрировала впечатляющую динамику - на 41 позицию. По итогам рейтинга - 2019 регион поднялся сразу на 24 пункта. По темпам роста Самарская область вошла в тройку лучших в стране, подчеркнула в презентации Светлана Чупшева, передает oeztlt.

Губернатора Дмитрия Азарова попросили поделиться с делегациями из других областей и республик опытом достижения столь впечатляющей динамики. Глава региона подчеркнул, что ключевая задача - выстроить прямой диалог с бизнесом.

- Мы сделали полную перезагрузку: обновили инвестиционный совет, где теперь более 60 процентов - представители предпринимательского сообщества, перезапустили работу Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, внедрили целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, - отметил Дмитрий Азаров.

Параллельно с устранением административных барьеров велась работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития - "Тольятти" и "Чапаевск", а также особая экономическая зона (ОЭЗ), созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ. Сейчас в отработке несколько крупных инфраструктурных проектов: железнодорожная ветка к ОЭЗ, скоростная железная дорога Самара-Курумоч-Тольятти, мост через реку Волга в районе Климовки, который открывает уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей в регионе.

В рейтинге учитывалась эффективность работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса: наличие законодательства, механизм защиты инвесторов, оценка регулирующего воздействия органов исполнительной власти, государственно-частное партнерство. Также высоко оценена информационная поддержка инвесторов и признана эффективной работа по поддержке бизнеса Совета по инвестициям и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, оказывающего содействие предпринимателям по принципу "одного окна".

Работа госструктур строится в регионе на основе соцопроса бизнесменов по методике, близкой к методике АСИ. Все это позволило тщательно протестировать проблемы бизнеса, сориентироваться на пожелания предпринимателей. В итоге более чем на 80 дней сократилось среднее время получения разрешения на строительство: со 170-ти до 88. Почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям: со 164-ти до 95. Кроме того, в два раза уменьшилось количество дополнительно запрашиваемых у предприятий документов.
 
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