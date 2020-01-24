Земфира выступит на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена"

48

Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль". Список будет пополняться.Стоимость входного билета на фестиваль доходит до 8 тыс. рублей.За пять лет существования "Рок над Волгой" посетило более 1,6 млн человек, фестиваль обогнал по численности такие популярные музыкальные форумы, как Glastonbury, Rock Am Ring, Nova Rock Festival. Концерт занимает 11 место по посещаемости в мире, побив в 2013 году собственный рекорд и собрав 692 тыс. человек за один день.Фото из открытых источников