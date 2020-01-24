Земфира выступит на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена"
24 января 2020 16:34
48
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль". Список будет пополняться.
Стоимость входного билета на фестиваль доходит до 8 тыс. рублей.
За пять лет существования "Рок над Волгой" посетило более 1,6 млн человек, фестиваль обогнал по численности такие популярные музыкальные форумы, как Glastonbury, Rock Am Ring, Nova Rock Festival. Концерт занимает 11 место по посещаемости в мире, побив в 2013 году собственный рекорд и собрав 692 тыс. человек за один день.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 января 2020 16:41
В честь полного снятия блокады Ленинграда жителям Самары и гостям города раздадут 900 лент. Социум
51
24 января 2020 16:21
Расширение дилерской сети поможет удовлетворить растущий спрос на вазовские автомобили в кавказском государстве. Социум
59
24 января 2020 14:33
На территории Кошкинского района, в радиусе 5 километров от очагов заболевания АЧС, введена карантинная зона. Карантин введен на 45 дней. Социум
120
Здравоохранение
24 января 2020 15:08
Известному медику было 92 года. Здравоохранение
100
24 января 2020 14:50
Он оснащен необходимым оборудованием. Здравоохранение
91
22 января 2020 22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция" Здравоохранение
290
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
358
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15188
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15017
Туризм
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
382
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1547
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1557
Образование
24 января 2020 13:07
Самара стала одним из восьми городов России, где проходят подобные мероприятия. Образование
126
24 января 2020 09:17
Вход свободный! Образование
161
23 января 2020 15:52
Очередной площадкой для проведения однодневной стажировки учащихся высших и средне-специальных учебных заведений стало Управление МВД Самары. Образование
284
Культура
24 января 2020 16:34
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль". Культура
47
24 января 2020 11:15
Он пройдет в Самарском театре оперы и балета. Культура
145
23 января 2020 11:33
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
206
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
285
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15700
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
59
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
90
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
241
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
309
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1835
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
654
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1548
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1293
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
864
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
880
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1316
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1425
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1683
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2778
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3310
Мероприятия