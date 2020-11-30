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В Самарской области у сельских жителей женщина воровала золото

30 ноября 2020 11:42
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В Самарской области у сельских жителей женщина воровала золото

Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 70 тысяч рублей.

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Большеглушицкому району обратилась жительница села Каралык с заявлением о пропаже из ее дома ювелирных изделий и денежных средств на общую сумму свыше 37 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия провели осмотр, и по его результатам предположили, что преступник проник в дом через входную дверь, которая была не заперта.

С целью установления и опроса вероятных очевидцев полицейские провели подворовые обходы. Одна из местных жительниц пояснила полицейским, что она видела возле дома, где произошло хищение, автомашину. Женщина подробно описала транспортное средство, водителя и даже запомнила регистрационный номер автомобиля.

Следственным отделением ОМВД России по Большеглушицкому району по признакам преступления, предусмотренного п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище) возбуждено уголовное дело. Следователем назначено проведение экспертиз, в подразделения ОВД направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Полицейские установили владельца транспортного средства -  жительницу города Чапаевска. В ходе опроса женщина пояснила, что управляет автомобилем ее сожитель. В день совершения преступления они возили знакомую – местную жительницу 1989 года рождения -  по ее просьбе в Большеглушицкий район для поиска бабушки – знахарки, способной вылечить ребенка. Свидетельница сообщила, что ее знакомая вошла в дом на окраине, ворота которого были открыты, и через некоторое время покинула его. Она пояснила, что обо всем договорилась и можно возвращаться в Чапаевск.

Сотрудники территориального отдела полиции установили личность и места возможного нахождения подозреваемой, после чего, совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Самарской области, задержали женщину в городе Нефтегорск  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В рамках возбужденного уголовного дела экспертом-криминалистом проведена дактилоскопическая регистрация подозреваемой.

Сотрудники полиции, проверив задержанную по базам данных, выяснили, что идентичные следы пальцев рук ранее обнаружены и изъяты на месте аналогичного преступления. В июле 2020 года у жительницы села Новопавловка из дома пропали ювелирные украшения на сумму свыше 33 тысяч рублей. В ходе осмотра установлено, что преступник проник в дом через окно.

Подозреваемая вину в совершении противоправных деяний признала в полном объеме, пояснила, что похищенные ювелирные изделия реализовала, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды. Злоумышленница полностью возместила ущерб потерпевшим.

Уголовные дела направлены в Большеглушицкий районный суд Cамарской области для принятия решения по существу.

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